Olyan ugrásra készül a sztártornász, ami az életét is veszélyezteti

Bár Simone Biles az olimpiai aranyak számát tekintve még elmarad olyan nagy elődöktől, mint az orosz Larissza Latinyina, a csehszlovák Vera Čáslavská vagy a román Nadia Comaneci, ettől függetlenül már biztos, hogy hozzájuk hasonló korszakos tornász. Az amerikai Biles a női torna megújítója, újra és újra olyan elemekkel áll elő, amelyeket korábban csak férfiak voltak képesek végrehajtani.

A legújabb ugrása is ilyen, de elég kockázatos is – nemcsak olimpiai aranyérmére, hanem saját magára is veszélyes lehet.

Biles a múlt héten posztolt egy videót a Twitterre, amin egy frissen begyakorolt ugrását mutatja be, aminek a végén elsüllyed egy szivacsgödörben. A már két és fél milliószor lejátszott (elég sokszor meg kell nézni, hogy felfogjuk, mi történik) mozdulatsor a dupla jurcsenkó ugrás bicskamozdulattal nevet kapta tornász körökben.

A sima jurcsenkó a női ugrásban bevett dolog, 1988 óta a számot minden olimpiai aranyérmes valamelyik változatban egyik ugrásának választotta. A mozdulat a nevét a szovjet Natalja Jurcsenkóról kapta, aki először az 1982-es világbajnokságon mutatta be ezt a ugrást, de nem ő volt az első, aki gyakorolni kezdte, hanem egy férfi tornász, Viktor Levinkov. Ő a szovjet bajnokságon választotta ezt az elemet, de nem aratott vele sikert, el is halt a férfiaknál ez az ugrás, így került át a női tornába, olvasható az elem névadójának honlapján. Az akkor újdonságnak számító elem ma már alapkövetelmény, kisebb versenyeken is szinte bárki bemutatja.

A jurcsenkó trükkje az, hogy egy kézenátfordulás közben a tornász irányt változtat, a dobbantóra már a menetiránynak háttal érkezik, és ebből a helyzetből teszi le a kezét a bakra, majd ezt követi egy hátraszaltó nyújtott lábbal.

Ez az alapugrás, amit lehet bonyolítani hossztengely körüli csavarral, előreszaltóval vagy éppen kétfordulatos hátraszaltóval, több mint tucatnyi változata van. Biles korábban két és fél csavarral ugrotta a jurcsenkót, ezt amanar néven tartják számon a torna kódkönyvében.

Az amerikai tornász új ugrása, a két szaltóval és a bicskamozdulattal (ráhajol a térdeire közben), viszont pokolian nehéznek és veszélyesnek számít, valószínűleg éppen ezért nem próbálkozott még vele versenyen senki a nők közül.

Biles videójára több ismert tornász is reagált. Comaneci például azt írta, „super cool”, de az általános reakció a hitetlenkedés volt. A tornász maga a videójához nem sok kommentárt fűzött, csak a 2020-as évszámot és néhány emojit rakott ki hozzá. A legtöbben ebből azt sejtik, hogy az év fő versenyén, a tokiói olimpián akarja majd bemutatni ezt az elemet, hogy megvédje címét.

A gyakorlat nehézsége viszont több szakemberrel azt mondatja, hogy Bilesnak kockázatos lenne bevállalnia ezt az ugrást, hiszen rendkívül sérülésveszélyes, és sok pontot is veszíthet egy elrontott leérkezéssel. Versenykörülmények között egy tömör és masszív matracba beleállni nem ugyanaz, mint elmerülni a szivacsgödörben. A jurcsenkónak ezt a változatát a férfiak közül is csak maroknyian választják, ha a forgómozgás nem sikerül, akkor a tornász a hátára vagy a nyakára eshet, amivel nemcsak a karrierjét, hanem az életét is veszélyeztetheti, ahogy arra a Washington Post is utal.

McKayla Maroney, aki a 2012-es olimpián aranyérmet nyert az amerikai csapattal, egy podcastben arról beszélt, hogy egyszer ő is megpróbálkozott a jurcsenkó ezen változatával, de edzője, Károlyi Márta megtiltotta neki, hogy még egyszer megkísérelje. Maroney szerint nagy terhelést kapnak a karok is, amikor elrugaszkodik a tornász a bakról.

Az eddigi legnehezebb és legveszélyesebb ugrásnak a produnovát tartották a nőknél, ami annyira kockázatos, hogy összesen hárman próbálkoztak meg vele világversenyen az elmúlt húsz évben. A balesetveszélyt a Nemzetközi Tornaszövetség is érzékelte, és azzal, hogy levitte az ugrás pontértékét 7,00-ról 6,40-re, már a versenyzőket sem készteti arra, hogy megpróbálják. Egyszer Bilest is megkérdezték, hogy ugrik-e egy produnovát, de ő gyorsan lezárta a kérdést. „Nem próbálom ki, milyen meghalni.”

Ha így gondolkodik, akkor a jurcsenkót dupla szaltóval és bicskamozdulattal sem feltétlenül kellene bevállalnia, de Biles élete folyamatosan a határok kitolásáról szól, magának is bizonyíthat azzal, ha ilyen nehéz ugrást választ.

Amire igazából nincs nagy szüksége, mert korábbi gyakorlatai is magas technikai pontszámmal rendelkeztek, és a kivitelezésben is mindig erős volt, a legutóbbi két vb-n is ő nyerte az ugrást. A konzervatív megközelítés is általános, a kisebb nehézség, de magas fokú kivitelezés jobban fizethet a versenyen, mint egy sérüléssel vagy egy pontlevonással járó rontott gyakorlat.

„Első látásra nagyon sajátja a mozgás, szinte kész ez a mozdulatsor. Az olimpiára azért ők is számolgatnak. Az utóbbi világversenyeket utcahosszal nyerte még úgy is, hogy volt ellépése és rontott gyakorlata. Nincs szüksége igazából ilyen erősségű gyakorlatra, de olyan Biles habitusa, ami azt mondatja vele, hogy még ezt is lehet fokozni. Ez a gyakorlat a legmagasabb kiinduló pontszámúak között van, az biztos, a fiúknál sem csinálják sokan” – mondta Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára, korábbi világbajnoki hatodik.

A szakember elmondta, a nőknél a gerenda, a talaj és az ugrás inkább lábszernek tekinthető, és ezekben nagyon jól érvényesül Biles dinamizmusa. „Nagyon nagyot emelkedik, szinte felrepül az ugrásoknál. A robbanékonyság, a technikai tudás és a tehetség ötvöződik benne, de vannak olyan elemei a mozgásának, amelyek nem taníthatóak, hanem vele született tehetségének köszönhetők.

Fényévekre van a korszaka előtt, a sportágon belül is különleges a helyzete, megáll a terem, amikor az ő gyakorlata következik.”

Az olimpiáig még fél évük van a tornászoknak, Biles már most is elég jól áll új gyakorlatával, a forgását is végigvitte, így jó esély van rá, hogy bele is tud állni a leérkezésnél, és Tokióban újra meghökkentheti a világot.

„Tokióban szerintem csak akkor vállalja be, ha ezer százalékig biztos a gyakorlatában, de tornaszerető emberként érdeklődéssel várom, megcsinálja-e” – mondta Altorjai, aki hozzátette, akár új elemként is beadhatják a nemzetközi szövetségnek ezt a mozdulatsort, és akkor Biles nevét viselheti. Nem ez lenne az első, már négy elemet így is róla neveztek el.

(Borítókép: Simone Biles a 49. FIG tornász-világbajnokságon bemelegít a döntő előtt 2019. október 12-én Stuttgartban. Fotó: Laurence Griffiths / Getty Images Hungary)