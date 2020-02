Fucsovics sem tudta megszakítani Monfils félelmetes nyerő szériáját

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a dubaji keménypályás férfi tenisztornán - írja az MTI.

A világranglistán 70. helyen rangsorolt magyar játékos hétfőn Gaël Monfilsszal csapott össze. Fucsovics korábban egyszer, tavaly májusban a madridi salakos versenyen már találkozott a francia játékossal, akkor is kikapott. A világranglistán jelenleg a 9. helyen álló francia bombaformában érkezett az Egyesült Arab Emírségekbe, februárban ugyanis megnyerte a montpellier-i és a rotterdami tornát is, és immár kilenc meccs óta volt veretlen.

A 28 esztendős Fucsovics remek kezdéssel 2:0-ra elhúzott, de az öt évvel idősebb riválisa hamar utolérte őt, majd 4:3-as vezetésénél ismét brékelt. Monfils elsőre nem tudta kiszerválni a szettet, de 4:5-nél a magyar játékos ismét elvesztette az adogatását, ez pedig már a játszmába került számára.

Monfilsról a folytatásban is falként jöttek vissza a labdák, Fucsovicsnak bréklabdákat kellett hárítania, majd 3:4-nél egy 12 perces gém végén egyenlített. A játszma egyetlen brékje magyar szempontból a legrosszabbkor következett be, ugyanis Fucsovics 5:6-nál elvesztette a szerváját, és ezzel a meccset is, amely összesen 1 óra 58 percig tartott.

Eredmények, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Gaël Monfils (francia, 3.)-Fucsovics Márton 6:4, 7:5

Djokovic (szerb, 1.)-Dzsaziri (tunéziai) 6:1, 6:2

Rubljov (orosz, 6.)-Musetti (olasz) 6:4, 6:4

Hacsanov (orosz, 7.)-Kukuskin (kazah) 7:6 (7-2), 6:1

Kohlschreiber (német)-Szafvat (egyiptomi) 4:6, 6:4, 6:0