Leállhat a teljes olasz sportélet a koronavírus miatt

Észak-Olaszországot, vele együtt az olasz futballt is letarolta a hétvégén a koronavírus, de ez még csak a kezdet: a teljes sportéletet ellehetetlenítheti a járvány, már most magyar csapatok meccseit befolyásolja, és még a Budapestről rajtoló Giro d'Italiára is hatással lehet.

Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be két olasz régióban. Több diszkontbolt előtt arcmaszkban álltak sorba az emberek.

A koronavírus által a harmadik legfertőzöttebb országgá vált a hétvégén Olaszország Kína és Dél-Korea mögött, a megbetegedések száma hétfő délutánra túllépte a 220-at, és már van hat halálos áldozat. Mindegyikük az északolasz régióban vesztette életét, így a sportminiszter szombat este bejelentette, elhalasztják a futballbajnokság vasárnapi, északi mérkőzéseit. Nem játszották le a Torino-Parma, a Verona-Cagliari, illetve Bergamóban az Atalanta-Sassuolo és Milanóban az Inter-Sampdoria meccset.

A Gazzetta dello Sport úgy tudja, hétfőn a kormány kihirdeti, hogy északon a sporteseményeket ugyan megrendezhetik, de szigorúan zárt kapuk mögött. Ez már befolyásolja az európai futballt is, ugyanis csütörtökön az Inter a bolgár Ludogorecet fogadja Európa Liga-visszavágón. A 80 ezres San Siro-stadionban lesz a meccs, biztosan nézők nélkül. Hasonló várhat a vasárnapi Juventus-Inter bajnoki szuperrangadóra is, már ha egyáltalán lejátszhatják: Giuseppe Conte olasz miniszterelnök múlt vasárnap este arról beszélt, megfontolják a sportesemények, így az összes hétvégi meccs törlését is. Az EL-t halasztani nem lehet a sűrű európai versenynaptár miatt.

Nem hinném, hogy egy hét alatt olyan mértékben le tudnánk lassítani a vírus terjedését, hogy folytatódhassanak a sportrendezvények

- nyilatkozta a miniszterelnök.

Ugyanakkor az olasz futballszövetség elnöke, Gabriele Gravina azt javasolta, hogy zárt kapuk mögött folytassák a bajnokságot, hogy ne zavarják meg ezzel a 2020-as Eb előtti felkészülést.

Ezzel egy időben már hat olaszországi régióban (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemont, Liguria és Friuli-Venezia Giulia) töröltek minden nyilvános és sporteseményt legalább március 1-jéig, de ezt a vírus esetleges terjedésével bármeddig meghosszabbíthatják.

A római futball-Eb is bizonytalanná válhat

Eközben a középső és a dél-olasz régió igyekszik szervezni a vírus elleni védekezést, bár Rómában két beteg már karanténban van vírusgyanúval. Délen még nem tudni betegekről, de a futballra már itt is hatással van a vírus: kedden a Barcelona játszik a Napolival Nápolyban Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt, Messiéknek a landolás után lázmérésen kell átesniük a reptéren. A Barca hétfőn repül Olaszországba, este edz a San Paolo-stadionban, a mérkőzést kedd este kilenckor rendezik, közönség előtt.

A következő probléma a Serie A-meccsek pótlásánál merül fel, ugyanis az Internek például május 20-a az első alkalmas időpont a Sampdoria elleni mérkőzés pótlására. A másik három találkozónak is új időpontot keresnek, de ha a hétvégén további rangadók maradnak el, az teljes káoszba sodorhatja a ligát. A helyzetet nehezíti, hogy a nyári futball-Eb miatt a lehető leghamarabb be kellene fejezni a bajnokságot, aminek jelenleg május 24-re van kiírva az utolsó fordulója. Utána június 12-én kezdődik az Európa-bajnokság, amelynek egyik helyszíne Róma – a nyitómeccs is lesz. Az UEFA még nem szólalt meg az ügyben.

Nem csoda, hogy a liga a meccsek elhalasztása helyett inkább csak azok zárt kapussá tételét szeretné elérni. Paolo Dal Pinto, a bajnokságot szervező Serie A elnöke hétfőn levelet írt az olasz kormánynak, amiben azt javasolja, hogy a fertőzéssel érintett területeken játszó együttesek nézők nélkül lépjenek pályára. Ennek oka elsősorban az, hogy a nyári Európa-bajnokság miatt feszített bajnoki ütemezésbe nem férne bele túl sok meccs elhalasztása, pláne, hogy öt olasz csapat szerepel még a BL-ben vagy EL-ben.

A magyar vízi- és kosárlabda már érintett

Az olaszországi Trieszt kapta a magyar válogatott részvételével zajló női vízilabda olimpiai selejtező rendezési jogát, március 8-15. között kell a meccseket lejátszani. Úgy tudjuk, a FINA, a nemzetközi vizes szövetség már gondolkodik alternatív helyszínen.

A Sopron Basket női kosárlabdacsapata február 26-án, szerdán Schio városában játszik a helyi klubbal Euroliga-meccset, az egyesület kéri a drukkereit, ne utazzanak el a mérkőzésre a fertőzésveszély miatt. A klub hétfő este kiadott egy közleményt, amely szerint az sem biztos, hogy a meccset egyáltalán lejátsszák. Mint írják: "az egyeztetések jelenleg is tartanak és várhatóan az éjszakába nyúlóan fognak folytatódni a nemzetközi szövetséggel".

Sí, bringa, Forma-1 is a listán

Olaszországban most indul a kerékpáros szezon, jönnek a rövidebb versenyek, a Siena környéki Strade Bianche március 7-én, a híres, egy hetes körverseny, a Tirreno-Adriatico március 11. és 17. között, majd március 21-én a Milánó-San Remo egynapos. Aztán májusban kezdődik a háromhetes Giro d'Italia, amely Budapestről indul. Mauro Vegni felel az összes verseny szervezéséért, hétfőn azt nyilatkozta, „aggódik” a helyzet miatt. A Giro budapesti rajtja és magyarországi szakaszai miatt Magyarország is érintett lehet.

További sportágaknál körülnézve két Forma-1-es csapatot is elérhetik a vírus hatásai. A Ferrari központja, Maranello, és az Alpha Tauri (korábbi Toro Rosso) székhelye, Faenza ugyanis egyaránt északon van, a fertőzött területen. A két istálló jelenleg Barcelonában tartózkodik a teszteken, de az alkatrész-utánpótlással gondok lehetnek.

A sí világkupában a nők a hétvégén La Thuiléban versenyeznek, majd március 18-22. között Cortina d'Ampezzo rendezi a sorozat záróversenyeit a nőknek és a férfiaknak is.

(Borítókép: Szurkoló áll a San Siro stadion előtt, ahol lemondták az Inter Milan - Sampdoria mérkőzést Venetoban 2020. február 23-án. Fotó: Daniele Mascolo / Reuters)