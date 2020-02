Leáll a svájci futballbajnokság a koronavírus miatt

Chris Froome júniusban szenvedett nagyon súlyos balesetet, azóta nem indult versenyen, de a visszavonulásra nem is gondol.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A svájci szövetségi kormány március 15-éig minden ezerfősnél nagyobb rendezvény betiltott, ami a sportéletre is kihat. Ideiglenesen leáll több futball- és hokiliga is, de töröltek síversenyt is.

A Blick azt írta, az első és másodosztály, a Super és Challenge Leauge hétvégi meccseit mind elhalasztják, és a következő forduló is elmaradhat. A Svájci Futballszövetség azt írta, a hatóságokkal és a klubokkal egyeztetve döntenek majd a bajnokság további menetéről. Sokáig nem halogathatják a meccseket, így máris felmerült, hogy zárt kapusak lehetnek a folytatásban.

A svájci hokiszövetség gyors döntés hozott, zárt kapus meccseket rendelt el több ligában is (59-70 meccsről van szó), a további menetről március 3-án döntenek. Az első osztályban egyébként most kezdődik a legnagyobb érdeklődést kiváltó rájátszás.

Az engadini símaratont már törölték a rendezők, a kézilabda- és floorballbajnokságról egyelőre még nincs döntés.