Kijutott a férfi kardcsapat a tokiói olimpiára

A magyar férfi kardválogatott negyedik lett a luxembourgi világkupán, ezzel matematikailag is biztosította helyét a tokiói olimpián, írja az MTI.

A szombaton egyéniben győztes, kétszeres olimpiai bajnok ,Szilágyi Áron, valamint a világbajnoki arany- és ezüstérmes Szatmári András, továbbá Gémesi Csanád és Decsi Tamás alkotta válogatott előbb 45-38-ra verte az ukránokat, majd a negyeddöntőben 45-40-re az amerikaiakat. Az elődöntőben 45-42-re kikapott az olaszoktól, a harmadik helyért rendezett mérkőzésen pedig 45-44-re a németektől.

A magyarok, akik a tavalyi világ- és Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztek, valamint a vk-sorozatban is kiegyensúlyozottan és jól szerepeltek, már az olimpiai kvalifikációs sorozat utolsó előtti versenyét megelőzően is nagyon kedvező helyzetben voltak. Olimpiai indulásukkal hetek óta lehetett számolni, de most vált matematikailag is biztossá, többek között azzal, hogy a franciák és az oroszok sem jutottak a legjobb négy közé.

Az olimpián a rangsor első négy helyezettje – ezek között van a magyar csapat – automatikusan indulhat, további négy csapat pedig földrészenkénti eloszlásban kerül a mezőnybe.

A nyári játékokon a csapatversenybe nevezett három vívó egyéniben is pástra léphet, a válogatottak küzdelménél pedig lesz még egy tartalék.

Vívásban biztosan ott lesz az olimpián a női tőrcsapatunk is, ami 12 év után harcolta ki újra a szereplést.