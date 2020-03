Leáll a teljes olasz sportélet a koronavírus-járvány miatt.

A koronavírus-járvány miatt sok kerékpáros verseny megrendezése is veszélybe került. A kolumbiai sztársprinter is elkapta a betegséget.

Az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) a koronavírus-járvány terjedése miatt az ország valamennyi sporteseményének megrendezését felfüggesztette legalább április 3-ig, írja az Independet.

Hétfő délután rendkívüli ülést tartottak Rómában, ami után a CONI elnöke, Giovanni Malago – a kormány legfrissebb rendeletével összhangban – hozta meg ezt a döntést. Malago a helyzetről tájékoztatta Giuseppe Conte kormányfőt, és Vincenzo Spadafora sportminisztert is.

Az Evening Standard azt írja, hogy a felfüggesztés érinti az olasz labdarúgó-bajnokság, a Serie A meccseit, azonban a nemzetközi kupameccseket és az olasz válogatott mérkőzéseit nem. Vagyis a Bajnokok Ligájában érdekelt Juventus és Atalanta, valamint az Európa Ligában még versenyben lévő Internazionale és AS Roma is lejátssza az európai mérkőzéseit.

A Serie A-ból még 12 forduló van hátra, de egyelőre kérdéses, hogy be lehet-e így fejezni a szezont. Jelenleg a Juventus áll az élen 63 ponttal, egy ponttal előzik meg a második Laziót.

A második világháború óta nem fordult elő, hogy a bajnokságot törölni kellett volna.

Olaszországban már eddig is komolyan befolyásolta a sporteseményeket a járvány. Számos mérkőzés elmaradt a labdarúgó-bajnokságban, de amelyeket megrendeztek, azokat is zárt kapuk mögött. A kerékpársportban több rangos versenyt is elhalasztottak már, ahogy az alpesi sízők Cortina d'Ampezzóba tervezett világkupa-döntőjét is törölték, írja az MTI.

Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladja a 100 ezret. Európában éppen Olaszországban terjed a leginkább, ahol hétfő délutánig 7142 fertőzöttet regisztráltak, a halálos áldozatok száma pedig 366.