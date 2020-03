A koronavírus-járvány lassan a sportéletet is ellehetetleníti

Az elmúlt napokban egyre egyértelműbb jelei voltak annak, hogy a világjárványnak nyilvánított koronavírus-járvány a sportéletre, illetve annak működésére is komoly hatással lesz. Több kisebb-nagyobb esemény mellett Svájcban és Olaszországban már a futballbajnokságot is felfüggesztették, de csütörtökre gyorsultak fel igazán az események.

Előbb szerda este kiderült, hogy a Juventus válogatott játékosa, Daniele Rugani is koronavírusos, ezért nem sokkal később Juventus futballistáit karanténba helyezték. A hétvégén az Interrel játszottak, így a milánói csapatnál is leállítottak minden futballal kapcsolatos tevékenységet csütörtök reggelre. Egy másik olasz csapat, a Sampdoria játékosait is karantén alá vonták, miután a válogatott támadónak, Manolo Gabbiadinak a koronavírustesztje pozitív lett.

Csütörtök délelőtt derült ki az is, hogy a Real Madrid kosárlabdacsapatánál is van egy koronavírusos eset. Mivel a kosárlabdázók több létesítményen is osztoznak a futballistákkal, ezért karanténintézkedést a Real futballcsapatára is kiterjesztették. Nem kellett sokat várni arra sem, hogy a spanyol futballszövetség is lépjen, elhalasztották a következő két fordulót a spanyol bajnokságban, de ha súlyosabbá válik a helyzet, akkor további halasztás jöhet. Spanyolországban is meredeken nőtt a koronavírusos esetek száma az elmúlt napokban, már több mint kétezer ember érintett, és eddig 55 halálesetről tudnak a hatóságok.

Mindezek után mindenki arra számított, hogy az európai futballéletet irányító UEFA elhalasztja a Bajnokok Ligája, valamint az Európa Liga mérkőzéseit. Előbbi sorozatban a Juventus és a Real Madrid is pályára lépne kedden, de mindkét csapat játékosait karantén alá vonták. Az UEFA elhalasztotta a két érintett csapat nyolcaddöntőjét, ezeken felül viszont csak annyit jelentett be, hogy március 17-én az 55 tagszervezet, az Európai Klubszövetség (ECA), az európai bajnokságok és a hivatásos futballistákat tömörítő nemzetközi szövetség (FIFPro) részvételével döntenek majd, hogyan tovább.

A BL és az EL mellett dönthetnek a nyári Európa-bajnokságról, illetve ennek pótselejtezőiről is.

A pótselejtezőkben a magyar válogatott is érdekelt: március 26-án lépre pályára Szófiában Bulgária ellen, és ha ott nyerne, akkor hazai pályán játszhatna az Eb-részvételért. A francia sajtóban egyébként már elterjedt, hogy jövő nyárra halaszthatják majd az Európa-bajnokságot, de ezt egyelőre semmilyen forrásból nem erősítették meg.

Az Európán kívüli sportéletet is érinti már a koronavírus-járvány. Röviddel azután, hogy Donald Trump bejelentette, az Egyesült Államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából, leállt az ország egyik legnépszerűbb bajnoksága, az NBA, ugyanis kiderült, koronavírussal fertőzött a Utah Jazz kosarasa, Rudy Gobert. A francia állampolgárságú Gobert nem egy szimpla NBA-játékos, hanem a legjobbak egyike. Közkedvelt figurának számít a szurkolók és az ellenfelek között is, így aggasztó, hogy mire szerda estére kiderült, hogy a pozitív tesztje, éppen egy hatnapos, négy idegenbeli és egy hazai meccset jelentő sorozaton volt túl csapatával. Játékosok és szurkolók tucatjaival, ha nem százaival kerülhetett közeli kapcsolatba még úgy is, hogy az NBA korábban figyelmeztette a játékosait, hagyjanak fel a pacsizással és az autogramosztással.

Fotó: Alonzo Adams / Reuters Üres pálya és lelátók a lefújt Oklahoma City Thunder - Utah Jazz meccs után 2020 március 11-én

A Jazz március 2. óta sorban a Cleveland Cavaliersnél, a New York Knicksnél, a Boston Celticsnél és Detroit Pistonsnál járt, majd a Toronto Raptorts fogadták március 11-én. Részben ezért is mind az öt csapatnál arra kérték a játékosokat, hogy vonuljanak karanténba. Az intézkedés annak tudatában különösen fontos, hogy Gobert hétfőn még a koronavíruson viccelődve minden médiamunkás eszközét végigtapicskolta tréfából.

A fertőzés viszont csak szerda estére derült ki, amikor mind a Jazz, mind az Oklahoma City Thunder játékosai túl voltak a bemelegítésen, sőt, a bírók már a feldobásra készülődve várakoztak. A három bíróhoz viszont váratlanul odasietett egy öltönyös férfi – Donnie Strack, a Thunder egyik alelnöke –, aki röviden közölte a hírt: szerda este nem lesz mérkőzés.

This was the scene in pregame between Thunder-Jazz as the officials awaited confirmation to start pic.twitter.com/3XoKWydaJh — Erik Horne (@ErikHorneOK) March 12, 2020

Stack mellé a Thunder helyettes általános igazgatója is csatlakozott, majd a két vezetőedzőt is értesítették arról, hogy nem lesz dolguk este a pályán. Röviddel az arénában is kihirdették, hogy elmarad a mérkőzés, majd felszólítottak mindenkit, hogy a nyugalmát megőrizve távozzanak. Este 11 előtt 3 perccel, majdnem négy órával az eredetileg kiírt kezdési időpont után gumikesztyűvel és maszkkal felvértezett egészségügyi személyzet lépett be a Jazz öltözőjébe, majd hat órán át vizsgálták a játékosokat és a média munkatársait.

Mire előkerültek, az NBA felfüggesztette a teljes szezont

Azóta kiderült, hogy Gobert továbbadta csapaton belül a fertőzést, csütörtökön ugyanis bejelentették, hogy a Jazz egy másik játékosa, Donovan Mitchell is fertőzött. Mitchell mellett további 57 tesztet végeztek el szerdán a Jazz játékosain és a csapat körül dolgozókon, a többi mind negatív lett.

Amerika bezár

Az NBA után egyébként az hoki- és baseball-liga is leállt, az NHL az NBA-hez hasonlóan szezon közben áll le (egyelőre bizonytalan időre), az MLB pedig az előszezonját szakítja meg, és elhalasztja a szezonkezdetet.

Veszélybe került az egyetemi kosárlabda-bajnokság is, az egyes főcsoportok felfüggesztették a bajnokságaikat, ami után az egyetemi sportot felügyelő NCAA-nek sem maradt más választása, törölnie kellett az országos kosárlabda-bajnoki rájátszást, vagyis a March Madnestt. Emellett leállt legalább 30 napra a futballbajnokság is, valamint az IndyCart és a NASCAR-t is korlátozták.

Emellett a teniszszezon is megszakad legalább hat hétre.

Az F1 rajtja is veszélybe került

Ausztráliában a Forma-1-es szezon rajtolna, de ezt is érintette a koronavírus-járvány, mert pozitív lett a McLaren Forma-1-es csapatának tagja, ezért az istálló visszalép a 2020-as idénynyitójától, az Ausztrál Nagydíjtól, jelentette be csütörtökön a csapat. A Nemzetközi Automobil Szövetség egyik szóvivője úgy nyilatkozott, hogy jelenleg mérlegelik a helyzetet, és amint lehet, beszámolnak a fejleményekről. Egyeztetnek a megfelelő hatóságokkal, és mindenekelőtt a szurkolók, a csapatok és a többi személyzet biztonságát tartják szem előtt. A csapatok péntek kora hajnalig egyeztettek, állítólag a futam törlését kérték, az FIA viszont órákkal a futam kezdete előtt még semmit nem kommunikált.

