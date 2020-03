Koronavírus miatt karantén a Real Madridnál; leáll a spanyol bajnokság

Egybehangzó spanyol értesülések szerint karantén alá vonták a Real Madrid edzőközpontját, a madridi Valdebebast, miután pozitív lett a klub egyik kosárlabdázójának koronavírustesztje – ezt a klub is megerősítette. Mivel a kosárlabdázók több létesítményen is osztoznak a futballistákkal, a karanténintézkedést a Real futballcsapatára is kiterjesztették, írják spanyol újságírók.

A Real Madridról érkezett hírekkel egy időben tartott csütörtöki szavazáson úgy döntöttek a spanyol futball vezetői, hogy határozatlan időre, de legalább két fordulóra felfüggesztik a spanyol első osztályú bajnokságot – korábban hasonló intézkedést vezettek be Olaszországban is, ahol április 3-ig nem lehet sporteseményt rendezni. A La Liga 28. fordulóját most hétvégén, a 29. fordulóját jövő hétvégén rendezték volna meg.

Ezzel a Real Madrid a Juventus és az Internazionale után a harmadik európai topcsapat, aminél karantént kellett bevezetni a koronavírus miatt. A spanyoloknál 15 nap elzárásnak készülnek – ez a kosárlabda- és a futballcsapat miatt is komoly átszervezéseket, vagy a bajnokságok és nemzetközi sorozatok felfüggesztését eredményezheti.

Feltehetőleg a kosárlabdacsapat érintettsége miatt is jelentették be csütörtökön, hogy a kosárlabda Euroliga idei szezonja is félbeszakad a fertőzés miatt. Itt a Real Madrid a 34 meccsből álló alapszakasz 28. fordulója után a második helyen áll.

A Real Madrid futballcsapata jelenleg második a bajnokságban, jövő kedden pedig a Manchester Cityvel kellene játszaniuk a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, amire 2-1-es hátránnyal utaznak – feltehetőleg ez a mérkőzés is elmarad.

A futballistáknak csütörtök délelőtt 11-kor lett volna edzése, de ez a tréning elmaradt az edzőközpont kiürítése miatt.

Korábban csak zárt kapu melletti játékról döntöttek a spanyoloknál, most viszont a felfüggesztést is érvénybe helyezték.