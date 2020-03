A koronavírus-járvány miatt egyre kevesebb doppingtesztet végeznek

A repteret üzemeltető cég azt is közölte: az áruszállítás nem áll le.

Az operatív törzs ülését követően tájékoztatót tart, melyet ma is élőben közvetítünk.

A koronavírus-járvány terjedése miatt egyre kevesebb doppingtesztet végeznek el az illetékesek, ugyanakkor a sportolóknak ebben az időszakban ugyanúgy számítaniuk kell ellenőrzésekre, mint korábban. Travis Tygart, az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének vezetője elmondta, most elsősorban az olyan sportágak képviselőire összpontosítanak, akiknél még a jelenlegi helyzetben is zajlanak a versenyek, illetve akik a tokiói olimpiára készülnek.

A Német Doppingellenes Ügynökség is jelezte, hogy csökkentette az ellenőrzéseket, és megjegyezte, amennyiben elhalasztják az olimpiát, tovább folytatódik majd ez a tendencia. Hasonló a helyzet Ausztriában és Nagy-Britanniában is. Oroszországban a doppingellenőrök többnyire már otthonról végzik a munkájukat, de a versenyen kívüli tesztekkel egyelőre nem álltak le, igaz, itt is ez várható a közeljövőben.

Tiszeker Ágnes az M4 Sport Sporthíradójában arról beszélt, a múlt héten még végeztek doppingellenőrzéseket a Magyar Antidopping Csoport munkatársai is, ám be kellett látniuk, hogy ezeket le kell állítani a sportolók és a doppingellenőrök egészségének védelme érdekében. Jelenleg minden közép-európai országban állnak a tesztelések.

(MTI)