Mi lesz az olimpiával?

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) kedden egyhangúlag, egy évvel eltolta a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság időpontját, a tokiói olimpia viszont még tartja magát. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságon most még nagyobb lesz a nyomás, és persze a japánokon is. A Japán Olimpiai Bizottság alelnöke szintén elkapta a vírust.

A tokiói olimpia időpontja: július 24. – augusztus 9.

Japán 1964-ben már megrendezte a játékokat, akkor októberi időpontot választottak a nagy meleg miatt, most mégis a nyárra esett a választásuk, illetve hát a tévétársaságok ezt preferálták.

A kvalifikáció már sok sportágban befejeződött, de jó néhányban halasztani kellett időpontokat.

Japán és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a rendezésben motivált, az utolsó pillanatig kivárnak, mivel a létesítmények készen állnak.

A japán egészség-, munka-, jólétügyi Minisztérium (MHLW) ez idáig nem ismerte el járványként az új koronavírus terjedését. A 126 milliós lakosságból összesen 882 esetet regisztráltak, naponta 40-50-nel ugrik meg az igazolt fertőzöttek száma. 29 haláleset történt, ami világviszonylatban és a populáció méretéhez képest is kevésnek számít.



Az országban szigorú óvintézkedéseket hoztak rögtön a járvány elején: március 2-tól a hónap végéig minden iskolát bezártak, és sorra mondták le a nyilvános rendezvényeket.

A járvány miatt egyre többször merült fel, hogy mi lesz az év legnagyobb sporteseményével, a tokiói olimpiával. Nem deklarált, de hivatalosnak látszó álláspont: két hónappal az olimpia előtt lehet majd érdemben nyilatkozni arról, meg lehet-e tartani a játékokat, addig türelmesnek kell lenni. Május 20-a még messze van, akkorra már az európai járvány is lecsengőben lehet, ha minden jól alakul addig, legalábbis ha az ázsiai trendeket vesszük figyelembe.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eközben aktív, folyamatosan, napról napra tartja a videókonferenciákat. Kedden a sportágak nemzetközi szövetségeinél érdeklődtek, szerdán a nemzeti olimpiai bizottságok jönnek, csütörtökön pedig a sportolókat képviselő szervezetekkel tárgyalnak. Pontosabban inkább csak tájékozódnak, mert a NOB egyértelműen rendezéspárti.

Ahogyan a rendező ország is, ugyanis Japán miniszterelnöke, Abe Sindzó a legfejlettebb államok (G7) találkozóján kijelentette, az ország teljes olimpiára készül. Sportolókkal, nézőkkel.

Neki nem lehet nagyobb vágya, mint hogy júliusban Tokióban jelentse be: a világ legyőzte a vírust, a sport újra összehozta a földkerekség legnagyobb hatalmait, és ha fel is függesztettek korábban versenyeket, most mindenki megmutathatja a tudását. Hatalmas dolog lenne, ha az NBA-sztárok éppen a városban lépnének ismét pályára, ha Tokióban térne vissza az élet a rendes kerékvágásba. Ez az idilli pillanat azonban még nagyon messze van, mert ha Japán készen is áll az olimpia megrendezésére, az minimum bizonytalan, hogy a világ képes-e arra, hogy sportolókat juttasson el oda.

Amikor Sindzó beszélt, még nem tudhatta, hogy a Japán Olimpiai Bizottság alelnökének pozitív lett a koronavírustesztje. A 62 éves Tasima Kozo maga jelentette be a fertőzését, és azt is, hogy enyhe tüneteket (láz és tüdőgyulladás) mutatott.

Szerdán helyettese, Taro Aso, aki egyben a pénzügyminiszter is, azt vetette fel, nincs értelme az olimpiának, ha oda nem küldik el az országok a versenyzőiket. „Japán egyedül nem dönthet” – jelentette ki.

Nem könnyű válaszolni arra a kérdésre, hogy van-e a világnak olyan helye pillanatnyilag, ahol a sportolók biztonságban fel tudnak készülni.

Van-e olyan helye a világnak, ahol meg lehet rendezni a hátralévő olimpiai selejtezőket (vívás, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, dzsúdó stb.). Elsősorban a versenyzők és az edzők szeretnének tisztán látni jelenleg, mert nem mindegy egy hetekre alaposan lebontott felkészülésben, hogy elvégzik-e a szükséges munkát, mennyi időt hagynak a formába hozásra.

Csak egy magyar példa. Március 24. és 28. között kellett volna megrendezni az úszók országos bajnokságát, ami a legfontosabb olimpiai válogató is egyben. Elnapolták, pedig kétszer voltak meleg égövi edzőtáborban a versenyzők, jó néhányan már megnyugodhattak volna, zavartalanul készülhettek volna az olimpiára. Új edzésterveket lehetett volna írni, helyszíneket, partnereket keresni a felkészüléshez. A kajakosok válogatója májusban lesz, addig még van idő. Ők egyébként most térnek haza a külföldi edzőtáborokból, és a szövetség tesztre küldi őket, utána már itthon folytathatják a munkát.

Az eredeti selejtezőrendszert átírva valamennyi nemzetközi szövetség találhat rá módot, hogyan töltse fel az eddig még hiányzó helyeket. Ha netán elmaradna vízilabdában a selejtező, a vb-sorrendet vehetnék alapul, ugyanez igaz lehet a kézilabdára is. De akkor még mindig ott vannak az országok, hogy egyáltalán vállalják-e a részvételt. Ha egy ország vállalja is, a sportoló még mindig mondhat nemet, akár az utolsó pillanatban is.

Négy éve, Rio előtt a zikavírus fenyegetettsége okozott gondot, de az a fertőzés elsősorban a várandós anyákra volt veszélyes, ebből adódóan sokkal inkább a szurkolókra és nem a versenyzőkre.

Most a szurkoló és a sportoló egyaránt veszélyben van.

Lehet, hogy majd a hőség lassítja és gátolja a fertőzést, de ezt még nem támasztotta alá semmi.

Mit mondanak a szponzorok?

Az olimpia szponzorai nem türelmetlenek, nekik abból a szempontból szerencsés, ha halasztás van, hogy a logóik több időt lehetnek ötkarikás környezetben. Ha októberre halasztják az olimpiát, akkor az a nemzetközi versenynaptárat néhány sportágban átszabja, de ha például nem lesz női kézilabda Európa-bajnokság decemberben, az még menedzselhető. A teniszben, golfra, rögbire nyilván egészen más hatása van.

Ha egy évet tolnak a játékokon, akkor a vizes vb-t nem kell megrendeznie Japánnak Fukuokában, hanem olimpia lesz helyette, és ez megint egy speciális helyzet. A kajak-kenu is túl fogja élni, hogy nem Koppenhágában lesz a vb, de az atlétika már más, mert a Nike miatt az amerikai Eugene a rendező 2021-ben, és ott már nincs egyszerű, érdeksérelem nélküli megoldás.

Kaptunk olyan információt, hogy az amerikai szurkolók már kevéssé elszántak az olimpia kapcsán, és sokan visszamondták a részvételüket. Afelől viszont ne legyen kétségünk, sok néző lesz, Japánban erős a belföldi turizmus, és megtelnek a lelátók. Emellett, ahogy a legutóbbi kézilabda-vb-n is lehetett látni, iskolásokkal töltötték fel a nézőteret. Erre a lépésre egyébként amúgy is szükség lehet az országban nem ismert sportok eseményeinél.

Japánban a héten már bevetik a koronavírust negyedóra alatt kimutató teszteket.

Az olimpiai falu lakossága, a falut kiszolgáló személyzet elvileg akár naponta is ellenőrizhető. A falunak van karanténjellege, de a gyakori mozgás (edzések, versenyek) miatt ez egészségügyileg nem nevezhető annak.

Még nagyon messze van, hogy erről beszéljük, mert a sportvezetők érthetően még odáig sem merészkedtek, hogy megjelöljenek egy időpontot, amikor majd mondanak valamit. Japán addig úgy készül, hogy a világ legjobb olimpiáját fogják megrendezni.

(Borítókép: Egy arcmaszkot viselő újságíró a koronavírus terjedéséről és a nyári olimpiai játékokra gyakorolt hatásáról szóló sajtótájékoztatón Tokióban 2020. március 17-én. Fotó: REUTERS/Issei Kato)