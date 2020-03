Ne csak cigizni járjunk ki a gangra, tornázzunk a szomszédokkal!

A téli magashegyi túra kemény erőpróba, de megtaláltuk a helyszínt, ahol az átlagember is kísérletet tehet. Nincs is messze.

A koronavírus-járvány a sportnak is rendesen betett: nemcsak a profi sport érintett, hanem az amatőr is, bezárták a sportpályákat, csarnokokat és uszodákat, az edzőtermek is korlátozottan érhetők el, így eléggé beszűkültek a sportolási lehetőségek. A mozgásigényünk pedig még nagyobb lehet, hiszen a kényszerű otthoni munka miatt még a rutinnak számító gyaloglástól is megfosztjuk magunkat. Azért nem kell teljesen eltunyulnunk, tudunk úgy is edzeni, hogy nem kockáztatjuk közben azt, hogy elkapjuk a vírust.

A koronavírus cseppfertőzéssel és fertőzött felületek érintésével is terjed, a kettő együtt pont elegendő indok, hogy ne menjünk nagyobb közösségbe. Nem jó ötlet most összehozni a haverokkal egy foci- vagy kosármeccset, vagy több tucatnyi idegennel lenyomni egy aerobicórát, mert könnyen megfertőződhetünk, akár közvetlenül mások által, de elég csak megérinteni az öltözőben mondjuk a padot, amin ott volt a kórokozó. Intő jel, hogy nagy futballcsapatok játékosai körében is elég gyorsan terjedt a koronavírus, a Valencia csapatának több mint harmada fertőződött meg, de az Alavés és az Espanyol is így járt többek között.

Egyedül a szabadba

A csapatsportok tehát kilőve. Így leginkább az egyénileg űzött, állóképességi sportágak jöhetnek szóba, de amatőr versenyeket a tömegek miatt itt is elfelejthetjük egy ideig. Korábban már a Magyar Kerékpárosklub is jelezte, hogy a biciklizés vírus szempontból veszélytelenebb a közösségi közlekedésnél, de a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség is arról írt, hogy a bringázás vírusmentes lehet.

A MAKETUSZ cikke szerint egy kerékpártúrát úgy is megcsinálhatunk, hogy egyáltalán nem kerülünk kapcsolatba fertőző felületekkel.

A hegyekben, erdőkben, friss levegőn annak a kockázata, hogy vírusokkal érintkezzünk, gyakorlatilag nulla.

Saját bringánkon kívül máshoz nem kell érnünk, a frissítő folyadékot és élelmiszer pedig vihetjük magunkkal otthonról.

„Szabadban sportolni a legbiztonságosabb elfoglaltság. Amíg nem korlátozzák a mozgást, addig élni kell vele. Sajnos, ha már lakhelyelhagyási korlátozást vezetnek be, az minden nemű szabadidős tevékenységre vonatkozik, így a bringázásra is" – mondta a megszólaltatott Fekete Dávid immunológus, aki azt javasolja, hogy nemhogy lázasan, de még egy torokkaparással se induljunk útnak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy dehidratált állapotban a száraz nyálkahártya sérülékeny, és ott könnyebben be tudnak jutni a vírusok, ezért is fontos sok folyadékot fogyasztani.

Én is a magányos tekerést/edzést javasolnám rekreációs célból. A bringásoknál gyakori orrfújáshoz is minden esetben használjunk zsebkendőt, most még azon az áron is, hogy meg kell állni. Amit a szabadidős kerékpározáson kívül még hangsúlyoznék, hogy a közösségi közlekedés biztonságosabb alternatívája is a bringázás

– idézték Feketét.

A személyes higiéniáról a meleg vizes, szappanos, kézfertőtlenítős kézmosással gondoskodhatunk, de érdemes a kormányt, fékkarokat, valamint a kulacsunkat is tisztán tartani, mert ezek kritikus felületek lehetnek.

A futás, kocogás, gyaloglás is kézenfekvő megoldás, ahogy kiléptünk a házból már el is kezdhetjük az edzést, az ajtón, kapun kívül máshoz nem is kell érnünk, és máris róhatjuk magányosan a kilométereket. Tanácsosabb egyedül futni, hiszen egy levegőért küzdő futó (lásd még taknya-nyála egybe folyik az erőlködéstől) nem annyira higiénikus elsőre.

Könnyen lehet, hogy valaki éppen besokallva az otthon ücsörgésből, most kezd el majd kocogni, a neten sok edzéstervet találni, és itthon is van már például koronavírus-menekülteknek segítő szakmai csapat. A Plandurance totál kezdőknek és olyanoknak is ad edzésterveket, akik a különböző lefújt futóversenyek miatt félbe kellett szakítsák maratoni-félmaratoni felkészülésüket.

„Nagyon fontos azt tudni, hogy a szervezet hosszú hónapok alatt reagálja le jótékonyan azt a stresszt, amit az edzések okoznak. Nem lesz egyből jobb annak az immunrendszere, aki most hirtelen kezd el sportolni. Mindenki csak annyit sportoljon, amennyit eddig is, senki ne terhelje túl magát. Azért mert most sok időnk van, ne akarjunk egyből maratoni távot futni, kerüljük az extrém távokat és terheléseket" – mondta Lőrincz Olivér futóedző, aki csapatával közzéteszi az edzésterveket. Szerinte a mostani helyzet szemléletváltást is hozhat, ő már tíz éve online adja ki edzésterveit, míg több olimpiai sportág is most kell hogy kitalálja, hogyan tudja nyomon követni és ellenőrizni a sportolóik által elvégzett munkát.

Lőrincz is az erdőt javasolja leginkább futóterepnek, egyrészt biztonságosak, másrészt kevés emberrel találkozunk, nem úgy mint például a Margitszigeten, ahol minden nap ezrek futnak.

A gyalogos túrázás is ugyanúgy ajánlható, mint a bringás, de ne ebben az időszakban szervezzünk csoportos kirándulásokat, legfeljebb a szűk családdal, azokkal, akikkel amúgy is egy fedél alatt élünk keljünk útra. És ha tehetjük, ne a közösségi közlekedést használva menjünk a túra helyszínére, biztonságosabb most a saját autónkat használni.

Az önkéntes szobafogságban is van megoldás

Persze vannak olyanok is, aki az önkéntes karantént nagyon komolyan veszik, és még a csábító napfénynek is ellenállnak, ezért csak otthon tudnak edzeni. Eddig is lehetett találni a Youtube-on mindenféle speciális és általános tornát, hogy túllépjünk a fekvőtámasz-felülés-guggolás szentháromságon, de a koronavírusos idők új megoldásokat szültek.

A vendégek nélkül maradt fitneszoktatók Facebookon élőzve tartanak távórákat, így valamelyest a közösségi élmény is megmarad.

Egy sevillai fitneszgurunak még a virtuális térre sem volt szüksége, egy háztetőre kiállva vezényelt le a kijárási tilalom miatt otthon maradóknak, illetve az erkélyekre kitolulóknak reggeli tornát. Ha jó fej erkélyszomszédjaink vannak, és mondjuk a gangra sem csak azért járnak ki, hogy cigizzenek, mi is lenyomhatunk egy laza edzést.

A spanyol Leganés futballcsapatának erőnléti edzője is videós tréninget rakott össze, az edzőtermek profi eszközeit egy székkel, egy gumiszalaggal váltotta ki, a súlyzókat pedig vízzel töltött palackokkal helyettesítette. Az első videót még csak a játék nélkül maradt futballistáinak küldte ki, de a klubnak annyira tetszett a dolog, hogy aztán nyilvánossá tették ezeket a tévétornákat.

A fitnesz mellett a küzdősport is mehet távoktatásban, például a kápolnásnyéki kick-boksz klub instruktora a fiával közösen végrehajtott edzést streameli a teremből kiszorult tanítványainak.

Ha nem akarjuk vagy éppen nem lehet elhagyni a lakást, de imádunk bringázni, akkor áthidaló megoldás lehet a görgőzés, aminek egyhangúságát oldhatja, ha virtuális versenyeken indulunk. A Zwift nevű program tele van futamokkal, persze mindehhez szükségünk van egy a számítógépre rácsatlakoztatott speciális szobabiciklire is. Az eszköz elég hatékony, nem véletlenül használják most még inkább a versenyek nélkül maradt profik is. Ezen hajt most a Tour de France-győztes Geraint Thomas is, míg Peák Barnabás csapata, a Mitchelton-Scott olyan virtuális edzéseket is meghirdetett, amihez bárki csatlakozhat. Azért a görgőzésnek is vannak veszélyei, ahogy arra Takács Tamás szakíró is felhívta a figyelmet. „Ha egy laikus másfél-két órát teker intenzíven, akkor borítékolható a fertőzés, mert a nagy mennyiségű víz- és ásványianyag-veszteség legyengíti az immunrendszert. Bent sokkal többet izzadunk, mint a szabadban, legyünk óvatosak, mert edzés közben nem tudjuk visszapótolni azt a folyadékot és ásványi sót, amit elveszítettünk."

Egy galériás, nagy belmagasságú és jól bútorozott lakásban a falmászásban is kigyakorolhatjuk magunkat, sokat javulhatunk a boulderezésben, de egyszerűbb terepeken hegymászó képességünk inkább csak a takarításban jöhet jól.

(Borítókép: Antonietta Orsini személyi edző tart edzést a szomszédainak az erkélyéről az olasz fővárosban, Rómában 2020. március 18-án, ahol a koronavírus-járvány miatt a lakók nem hagyhatják el otthonaikat. Fotó: REUTERS/Remo Casilli)