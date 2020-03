Dekázás vécépapírral és fifázás: sztársportolók járvány idején

A világ sportélete szinte teljesen leállt, így Európában elvétve találni profi sportolókat, akik még szabadon űzhetik a sportágukat. Kivétel csak elvétve akad, néhány napja az addig zárt kapus meccseket engedélyező Törökországban is leállt a futball.

A legnagyobb sztárok pihennek, ugyanis a legtöbb helyen, köztük a topligákban még a közös edzéseket is megtiltották. Az egyéni sportokat űző profik elméletileg zavartalanul készülhetnének, de mivel fontos, hogy ne mozduljunk ki otthonról, ezért az ő lehetőségeik is behatároltak.

A közösségi médiának köszönhetően viszont ezekben a hetekben sem tűnnek el a nyilvánosság elől, sokuk megosztotta követőivel, hogyan telnek a napjai, hogyan edz és gyakorol. Formában kell maradni, mert ha a vírus végre lecseng, amint lehet, folytatódnak a meccsek. Bár a futballban az már eldőlt, hogy Európa-bajnokság nem lesz, csak jövőre, de épp emiatt tudják majd befejezni a nemzeti bajnokságokat, valamint a Bajnokok Ligáját és az Európa Ligát június végéig.

Mit csinál hát egy sportoló, ha nem edzhet szabadon?

A Forma-1 majdnem elkezdődött az Ausztrál Nagydíjjal, de végül az utolsó pillanatban lefújták a versenyt. Több pilóta azonnal hazarepült, de Lewis Hamilton és Charles Leclerc Melbourne környékén maradt.

A világbajnok falat mászott, és szörfözni ment, de nem az óceánhoz, hanem egy városi szörfcentrumba, ahol medencében, mesterségesen gerjesztett hullámokat lehet lovagolni, majd szombaton ő is önkéntes karanténba vonult. A Ferrari-pilóta Leclerc is járt itt, ő inkább úszott, mint szörfözött.

A legtöbben azért visszatértek Európába, és ahogy Carlos Sainz Jr., otthon tengetik óráikat. Konditeremben edzenek, videójátékokkal játszanak, mint a spanyol is, aki egy FIFA-s napjáról posztolt.

A MotoGP első futamát már korábban lefújták, így Valentino Rossi és a többiek el sem utaztak Katarba. Rossi posztolt házi versenypályájáról még pár hete, míg napjaink legjobbja, a szintén többszörös világbajnok Marc Marquez pedig alig egy hete is krosszmotorozással múlatta az időt. A hétvégén persze már ő is otthon maradt.

A futballisták szenvedhetnek leginkább a leállástól, mert a csapatedzések megszűntek, így magukat kell motiválniuk a munkára, ráadásul otthon. A PSG-s Neymar a konditeremből tett ki izzadós képeket, barcelonás kollégája, Sergi Roberto szintén házi edzőtermében végzi a gyakorlatokat.

Különleges helyzetben van a Real-csatár Karim Benzema és a Juventus-támadó Paolo Dybala, ugyanis nekik egy-egy koronavírusos klubtársuk miatt házikaranténba kellett vonulniuk, Benzema ott futópadon tréningezett. Az edzés mellett sütögetésre is volt ideje Dybalának, mígnem szombaton róla is kiderült, hogy megfertőződött koronavírussal.

A Real Madrid-csapatkapitány Sergio Ramos is karanténban van otthon, és köti össze a kellemest a hasznossal. Családja körében is nagyon komolyan veszi az edzést, szinte naponta tesz ki tréningezős videót. Neki is van futópadja, és amely gyakorlatokat lehet, három fia társaságában végzi, van hogy feleségével együtt.

Csapattársa, Lucas Vazquez is a fiával készül, még egy videót is megosztott arról, hogyan futottak versenyt.

A legjobb házigyakorlatot koronavírus idején egyértelműen a barcás futballista, Riqui Puig mutatta be: labda helyett egy vécépapír-gurigával dekázott. Kedvet kaphattak a többiek is, mert megcsinálta aztán ezt a juventusos Matthijs de Ligt is.

A 17 éves Barcelona-tehetség, Ansu Fati a tinédzserek mindennapjait mutatta be, ő inkább fifázós fotót rakott ki magáról.

A legtöbb top futballklub egyébként ad edzéstervet játékosainak, megvan, miket kell otthon elvégezniük nap mint nap.

Mindenki személyre szóló tervet kap, és azt is megadják nekik, mikor és mit egyenek, hogyan és mennyit pihenjenek.

Amerikában az NBA, a kosárlabdabajnokság az első pozitív eset után azonnal leállt, a meccseket elhalasztották. Serge Ibaka, a bajnoki címvédő Toronto Raptors játékosa egy hosszabb videót is feltöltött az Instagramra, amelyben megmutatja, milyen gyakorlatokat végez, és a drukkereket is arra biztatja, kövessék őt.

A magyar sportolók közül a legjobb hazai női teniszező, Babos Tímea mutatta meg, hogyan igyekszik formában tartani magát most, hogy az ő tornáikat is törölték: otthon van, és bokszórákat vesz.

Volt persze olyan sportoló, aki nem tudott a fenekén maradni a kritikus időszakban sem. A Chelsea-futballista Mason Mount a fertőzött csapattársa miatt rá is érvényes karantént szegte meg, amikor a hétvégén a haverjaival és a West Ham-ben játszó Declan Rice-szal focizott egy London-közeli kispályás komplexumban. Lefényképezték, a brit sajtóban botrány lett az ügyből. A Chelsea megfeddte a játékost, és figyelmeztette a kötelezettségeire.

