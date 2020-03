Mentálisan is kikészítheti a sportolókat az olimpia elhalasztása

Kedden jelentették be, hogy a világméretűvé váló koronavírus-járvány miatt 2021-re elhalasztják a tokiói olimpiát. Érthető módon nem minden sportoló örült a hírnek, még ha helyesnek is tartotta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntését.

A 23-szoros olimpiai bajnok amerikai úszó, Michael Phelps is hasonlóan vélekedett a kérdésről, írja az MTI. Az NBC-nek adott interjújában ugyanakkor arról is beszélt, hogy a sportolók az egy éves csúszással rendkívül kemény időszak elé néznek, a mentális egészség megőrzése is nagy kihívást jelenthet számukra, ez egy ismeretlen helyzet mindenkinek. Főleg, hogy az olimpiai felkészülés vége felé jártak, amikor megszületett a döntés.

Ha velem történne ez, teljesen kiborulnék és összeroppannék a bizonytalanságtól. Az egész olyan lenne, mint egy rossz álom

- mondta a 2016-os riói olimpia után visszavonult 34 éves Phelps.Ebben a cikkünkben írtunk részletesen arról, hogyan érinti a magyarokat a halasztás.