Lehet-e a nemzet sportolója, aki olimpián sem járt?

A többiek mellen úsztak, ő pillangón. Közel három másodpercet vert 200-on a másodikra az 1952-es helsinki olimpián. Lánya, Gyarmati Andrea edzéseit is irányította, a nemzet sportolójának választották.

Az 1952-ben olimpiai bajnok úszó, Székely Éva halála után tizenegyen maradtak a nemzet sportolói. A tizenegy tag a jövő kedden, március 31-én tesz javaslatot a sportért felelős államtitkárnak, Szabó Tündének, hogy ki lépjen Székely helyére 12. tagként. Szabó továbbítja a kormánynak az akaratukat. Egyetlen kritérium van: 60 év feletti sportember kaphatja meg a kitüntető címet.

Ők tizenegyen választanak:

Balczó András (öttusa), Hammerl László (lövészet), Ivánkai Mária (para-asztalitenisz), Kamuti Jenő (vívás), Kárpáti György (vízilabda), Keleti Ágnes (torna), Magyar Zoltán (torna), Portisch Lajos (sakk), Rejtő Ildikó (vívás), Schmitt Pál (vívás), Varga János (birkózás).

Ki legyen a nemzet sportolója? 101 Monspart Sarolta (tájfutás)

96 Faragó Tamás (vízilabda)

72 Bölöni László (labdarúgás)

67 Hegedűs Csaba (birkózás)

64 Mészöly Kálmán (labdarúgás)

53 Klampár Tibor (asztaltenisz)

43 Németh Miklós (gerelyhajítás)

39 Gedó György (ökölvívás)

34 Török Ferenc (öttusa)

31 Jónyer István (asztaltenisz)

20 Dunai Antal (labdarúgás)

14 Gyenge Valéria (úszás)

14 Hesz Mihály (kajak-kenu)

6 Tatai Tibor (kajak-kenu)

2 Németh Ferenc (öttusa)

1 Gergely Gábor (asztaltenisz)

Gyurcsány Ferenc sportminisztersége alatt döntöttek arról, hogy 2004-től a nemzet színészei mintájára legyenek a nemzetnek sportolói is. Az első terv az volt, hogy a lehető legszélesebben fedjék le a sportágakat, ezért csak a futball volt az, amelyiknek két képviselője lehetett: Albert Flórián és Puskás Ferenc.

Amint látható, most a vívás három egykori nagyságot delegál, ezért nem valószínű, hogy újabb vívó kerülhet be a legjobb 12 közé. A legutóbbi halálesetnél a négyszeres olimpiai bajnok vívó, Kulcsár Győző helyére az 1968-ban olimpiai bajnok Varga János csatlakozott.

Ha az úszást vesszük, csak a Kanadában élő, 400 gyorson győztes Gyenge Valéria maradt a remek csapatból, ő most 86 éves.

Labdarúgó jelenleg nincs a tagok közt, ezért felvetődhet most is, ahogyan a legutóbbi szavazásnál, hogy Dunai Antal vagy Mészöly Kálmán kerüljön a legjobbak közé. A díj nevében a nemzet szerepel, de a BEK-győztes erdélyi futballista, Bölöni László neve reálisan még egyszer sem merült fel.

Most van esély arra, hogy olyan sportoló kerüljön be, aki – ahogy Bölöni sem – nem volt olimpián. Ilyen lehetne az asztaltenisz-aranycsapat – Jónyer István, Gergely Gábor vagy Klampár Tibor – valamelyik tagja.

A tájfutást világbajnokként népszerűsítő, a tömegsport elterjesztéséért rengeteget tevő, Monspart Saroltára is eshet a 11 tag választása, ha szimbólumot akarnak keresni. Monspart egyébként az első női maratonisták között volt, és az eddigi szavazásoknál kétszer is (2006 és 2007) felmerült a neve, de elsősorban az élsport volt a korábbi rendező elv.

A századik olimpiai aranyat szerző birkózó, Hegedűs Csaba megválasztása is szimbolikus lehetne. A müncheni olimpián rögtön utána jövő Gedó Györggyel pedig először képviselhetné valaki az ökölvívást. Az öttusázó Török Ferencnek és Németh Ferencnek is két-két aranya van, a sportágból viszont Balczó András már tag, ő rögtön a 2004-es alapításkor bekerült, mint a sportág emblematikus alakja.

A kajak-kenu eddig még nem delegált senkit, a 68-ban kenuval győztes Tatai Tibor vagy a szintén azon az olimpián első helyezett kajakos, Hesz Mihály csatlakozhatna. Az atlétikát pedig a gerelyhajító Németh Miklós is képviselhetné, aki 1976-ban nyert. A 76-os pólócsapatból is már 60 felett vannak néhányan, mi most Faragó Tamást emeltük ki.

Keddre kiderül, kié lehet a büszke cím.