Monspart Saroltát jelölik új tagnak a nemzet sportolói

A február 29-én meghalt olimpiai bajnok úszó, Székely Éva helyére Monspart Saroltát jelölték a nemzet sportolói. A tizenegy tag kedden, március 31-én szavazott az utódlásról, amin a tájfutás egykori világbajnoka hat jelölést kapott, vagyis megkapta a jelöléshez szükséges szavazatszámot – tudta meg az Index az egyik érintettől.

A sportért felelős államtitkár, Szabó Tünde továbbítja majd a kormánynak az egykori klasszisok akaratát, ahhoz, hogy Monspart bekerüljön a halhatatlanok közé, még a kormány jóváhagyása is kell majd.

Ők tizenegyen választottak:

Balczó András (öttusa), Hammerl László (lövészet), Ivánkay Mária (para-asztalitenisz), Kamuti Jenő (vívás), Kárpáti György (vízilabda), Keleti Ágnes (torna), Magyar Zoltán (torna), Portisch Lajos (sakk), Rejtő Ildikó (vívás), Schmitt Pál (vívás), Varga János (birkózás).

A tájfutást világbajnokként népszerűsítő, a tömegsport elterjesztéséért rengeteget tevő, Monspart Sarolta az első női maratonisták között volt, és az eddigi szavazásoknál kétszer is (2006 és 2007) felmerült a neve, de akkor elsősorban az élsport volt a korábbi rendező elv. Most szimbolikus döntést hoztak, mert úgy kerülhet be a legjobbak közé valaki, hogy nem járt olimpián.

A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet töltött be a hazai sportéletben.