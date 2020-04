Egy hónapig Fukusimában őrzik az olimpiai lángot

Marad a nyári időpont egy NOB-tisztségviselő szerint. Wimbledon és a US Open a két határkő.

A fukusimai labdarúgóbázison április 30-ig megtekinthető a 2021-re halasztott tokiói nyári olimpia lángja, írja az MTI.

A 2011-es nukleáris katasztrófa idején egészségügyi központként működő létesítménybe korlátozottan engednek be látogatókat délelőtt 9 és délután 4 óra között, és mindenkinek kötelező a maszk, valamint a kesztyű viselete is a koronavírus-járvány miatt. A lángról lehet fotókat is készíteni.

A láng március 12-én lobbant fel az ókori játékok helyszínén, Olümpiában hagyományos keretek között, de a szokásosnál kevesebb, mindössze száz meghívott és akkreditált vendég részvételével. A hétnapos görögországi váltófutás után a házigazda japánok március 19-én vették át a fáklyát az athéni Panathinaiko Stadionban a járvány miatt nézők és delegációk részvétele nélkül megrendezett ünnepség keretében.

A láng március 20-án érkezett meg Japánba, ahol rögtön az első napon tömegjelenetek játszódtak le annak ellenére, hogy a kormány kérte, ne legyenek nagyobb csoportosulások a helyszíneken. A további napokon is hasonlóan nagy népszerűségnek örvendett a lángváltó, a helyieket nem igazán lehetett rávenni, hogy tartózkodjanak a futás helyszíni megtekintésétől.

Az olimpia halasztásáról szóló március 24-i döntés után a szervezők bejelentették, hogy a váltót törlik, de az olimpia jelképe marad Japánban a remény szimbólumaként. Egyelőre Fukusimában őrzik, majd átszállítják a fővárosba, ahol a városközpontban egy biztonsági lámpásban lesz, olyan helyen, ahol nem vonz nagy tömegeket.

A szervezők kitértek rá, hogy a jövő évi lángfutás szervezésekor elsőbbséget élveznek majd azok, akik idén részt vettek volna a váltóban. A láng az eredeti tervek szerint 121 napon át, 47 japán prefektúrán keresztül mintegy 20 ezer kilométert megtéve jutott volna el a nyitóünnepségig.

