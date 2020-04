Edzőrobotot épített magának India legjobb pingpongozója a vesztegzárban

Edzőpartnerek, illetve edzésre alkalmas csarnokok hiányában egy robot segítségével készül India legjobb asztaliteniszezője, Gnanasekaran Sathiyan. Az Indiában március 24-én bevezetett vesztegzár természetesen a sportolókra is érvényes, így az otthonában rekedt Sathiyan mérnöki végzettségét, no meg egy Németországból beszerzett robotot hívott segítségül az edzés zökkenőmentessé tételéhez.

A Sathiyan által készített gép percenként 120 labdát képes átlőni a pálya túloldalára, több különböző sebességi fokozata van, és a röppálya is állítható, sőt, más-más pörgést is bele tud vinni a szimulált ütésbe, de Sathiyan elmondása szerint még így sem modellezhető teljesen egy meccs, csak a játék bizonyos elemeiben tud fejlődni. A szervafogadása például már javult is.

India's top table tennis player G Sathiyan trains with a robot at home in Chennai@sathiyantt #TableTennis #PracticeAtHome pic.twitter.com/XimwdnBzGc — Mid Day (@mid_day) April 10, 2020

"A robot tart kondiban, minden nap másfél órát edzem vele" – idézte a világranglista 31. helyén álló sportolót az MTI.