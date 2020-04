Horribilis összeg és szervezési rémálom az olimpia halasztása

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Thomas Bach és a japán miniszterelnök, Abe Sindzó március 24-én jelentette be, hogy elhalasztják az idén nyárra tervezett tokiói olimpiát. Akkor még nem jelentették be az új időpontot, de egy héttel később az is kiderült, az eredetinél pont egy évvel később lesz. Igaz, korábban volt egy halvány remény, hogy tavaszi olimpiát rendeznek, és akkor nem kell szenvedniük a hőséggel sem a sportolóknak, sem a szervezőknek.

Mennyibe kerül az olimpia elhalasztása?

Hány önkéntest érint a döntés?

Milyen kihívássokkal szembesülnek a sportolók? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Japánban a halasztás bejelentése óta egyébként arányaiban több a koronavírus-fertőzött, de az országban a járvány nem kezelhetetlen méretű, amiben közrejátszott, hogy az iskolákat már március elején bezárták.

Már a halasztás előtt megjelentek az első számítások, mennyibe kerül az országnak mindez, és az is kiderült, hogy a törlés még komolyabb költségekkel járt volna.

Makino Junicsi, az SMBC Nikko Securities nevű brókercég vezető közgazdásza arra jutott, hogy 670 milliárd jenbe (1900 milliárd forint) kerül a halasztás.

A Kanszaj Egyetem nyugalmazott professzora, Mijamoto Kacuhiro 640,8 milliárd jennel (7 milliárd dollár) számolt.

A Keió Egyetem egyik tanára, Sirasi Szajuri 36 milliárd dollárral kalkulált.

A londoni játékok főszervezője, a korábbi olimpiai bajnok futó, Sebastian Coe azt nyilatkozta, nem létezik annál nagyobb kihívás, mint hogy egy óraműpontossággal megtervezett olimpiát el kell napolni 122 nappal a kezdés előtt.

„Ha már a célegyenesben van egy ilyen hatalmas projekt, nem hiszem, hogy bárki is vállalná azt, hogy szeretné újrakezdeni az elejétől. Márpedig itt most szinte mindent újra kell tervezni.

Elsőre felfoghatatlan összegek az említettek, és ez jól visszaadja, mennyire összetett és szerteágazó egy olimpia megrendezése, egyáltalán a tervezése. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) bármennyire is igyekszik olcsóbbá tenni a játékokat, és adott bizonyos szempontokat az Agenda2020-ban, igen nehéz a karcsúsítás feladata. Az olimpia után jön a paralimpia, a költségekben értelemszerűen az is benne van.

„Mivel még sohasem halasztottak el olimpiát, ha ennek az összegnek a dupláját mutatták volna ki, azt is hajlamos lennék elhinni. A sötétben tapogatózunk, ha a számokról van szó.

Ha azt vesszük, hogy a labdarúgásban pontosan annyi meccs van az olimpián, mint egy Európa-bajnokságon, nem lepődhetünk meg egyetlen összegen sem. Mert a futball csak az egyik sportág, még van rajta kívül 32. Összesen 41 versenyhelyszínnel kell megállapodni a jövő évre is

– mondta az Indexnek a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Vékássy Bálint.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a versenyhelyszínek mellett a versenyzőknek valahol edzeniük is kell, azokat a létesítményeket is biztosítani kell, és megtippelhetetlen, pontosan hány ilyen van. Még ott van a szállítás is, ugyanis annak az autó- és buszflottának, sofőrállománynak jövőre is rendelkezésre kell állnia. Annyi biztos, a szervezőbizottság 41 versenyhelyszínnel állapodott meg idén nyárra. Azt nem lehet tudni, hogy a vívásnak és a birkózásnak helyet biztosító Makuhari vásárcsarnokban milyen eseményeket kötöttek le jövő július végére és augusztus elejére. Azt sem tudjuk, hogy a tokiói Olimpiai Stadionban milyen programok lettek volna 2021. augusztusban.

A hazai jegyértékesítést végző Barthos Zoltán már kapott olyan információt, hogy nem garantált ugyanaz a helyszín egy sportágnál. Ha kevesebb férőhely lesz egy új sportcsarnokban, akkor a már megvásárolt jegyek tulajdonosai nem jutnak be biztosan – ilyen apró részletekre is fokozottan figyelni kell. Az olimpia falu felépült, megtörtént a műszaki átadás-átvétel, de mivel szokás szerint a lakásokat az olimpia után értékesítik, azok 10 százalékát már meg is vásárolták. Viszont a vevők sem költözhetnek be 2020. szeptember elsején, csak egy év múlva, ősszel.

Ennél lényegesen nagyobb tétel, hogy a falu teljes berendezését – tévék, székek, asztalok – még egyszer ki kell bérelni. Mindenhol zavartalanná kell tenni az áramellátást, a wifit, a biztonsági ellenőrzéssel újra meg kell állapodni.

Az étkezés is egy hangsúlyos szempont, mert a konyha színvonalának ugyanolyannak kell lennie, miközben lehet, hogy egy étkeztetéssel foglalkozó cég 2021-ben már az ország másik pontján dolgozott volna, vagy külföldön.

A helyi prefektúrák ingyen látják vendégül a sportolókat edzőtáboraikban. Ezeket is át kell szabni, plusz a japán sportolók edzőtáborait, felkészülésének költségeit is meg kell hosszabbítani. Ha például egy külföldi edzőt alkalmaztak valamelyik sportágban, őt nem küldhetik el, noha eredetileg a megbízatása már lejárt volna 2020. augusztus végén.

Az olimpia idejére 46 ezer szállodai szobát foglalt le a helyi szervezőbizottság. Ezeket is darabról darabra végig kell venni az újratervezésnél.

A dél-koreai Phjongcshangban a 2018-as téli olimpián, illetve 2016-ban Rióban ez volt az egyik kényes kérdés, mert alig volt megfelelő mennyiségű és minőségű szoba. Tokió igazi metropolisz, nem okozott gondot ennyit lestoppolni, de most nagy kérdés, hogy sikerül-e magától értetődően átütemezni egy évvel későbbre a foglalásokat. A médiának kijelölt szállodák egyelőre nem jelezték, hogy automatikusan vendégül látják a tudósítókat a következő évben is, csak arról küldtek emailt, megpróbálják átfoglalni jövőre az időpontokat, miközben ezeket már ki kellett fizetni márciusban.

1130 kilométernyi molinó volt Londonban, amivel feldíszítették az utakat, a létesítmények környékét, a repteret. Nem véletlen, hogy a játékok évszáma nem változik, mert akkor mindent újra kellett volna nyomni, nem beszélve a szuvenírekről. Maximálisan érthető és elfogadható, hogy nem változtatnak

– mondta a főtitkár az olimpia egy sokadik számú kérdéséről, de az arculat egyik nagyon fontos eleméről.

Szponzorok, önkéntesek

A NOB már jelezte mind a 14 nagy szponzorának, hogy természetesen egy évvel automatikusan meghosszabbodik a megállapodásuk. A Coca-Colával régi a kapcsolatuk, nemrég hosszabbítottak is, velük lesz nyilván a legkisebb gond. Az Allianz viszont 2021. januárban csatlakozik, de még két japán biztosítónak is lesz érvényes szerződése az olimpiára. A kizárólagosság elve sérül, érzékeny tárgyalások várhatóak, amíg mindegyik félnek elfogadható megoldás születik.

Ott van még az önkéntesek kérdése. Minden olimpia után köszönetet mondanak nekik a NOB és az ország vezetői, mert önzetlenül mozgásban tartják a játékokat, terelgetik a szurkolókat, tanácsokat adnak, hogyan lehet a legrövidebb úton az egyik helyszínről a másikra érni.

250 ezer emberről van szó.

Ha egy kiképzett önkéntes kiszáll, akkor a helyére be kell tenni valakit. Az önkéntesek közt sok a külföldi, és nekik szállodát biztosítani kell. Az önkéntesek kiképzése már megtörtént, de arról semmit sem tudni, hogy a megvásárolt repülőjegyeket át tudják-e íratni jövőre. Ez attól is függ, hogy melyik légitársaság éli túl a válságot, vagy éppen szünteti meg tokiói járatát.

A szervezést előkészítő bizottságok büdzséje idén augusztusig volt tervezve. Ezt most ki kell tolni egy évvel. Megbecsülhetetlen, hogy ez mekkora tétel, és hogy egy szakember nem szerződött-e már más projektre jövőre, és a kiesése esetén kit és legfőképp mennyiért lehet találni a helyére.

És akkor a legnagyobb bevétel

A jogtulajdonos televíziós társaság, az NBC 2020-ig 4,38 milliárd dollárt fizetett ki a közvetítésért, az újabb 12 éves ciklusra pedig 7,65 milliárd dollárt. A NOB bevételeinek 73 százaléka a közvetítési jogok értékesítéséből származott az előző ciklusban, tehát 2013 és 2016 között. Az NBC a reklámidő 90 százalékát már eladta idénre.

A nagy kérdés, amire egyelőre senki nem tud felelni, hogy jövőre ugyanezek a cégek lesznek-e olyan tőkeerősek, hogy fizetni tudjanak.

A NOB szétosztja a bevételeit a nemzetközi szövetségeknek, a nemzeti olimpiai bizottságoknak, amelyek értelemszerűen ezzel számoltak az idei büdzsében. A likviditásukat meg kell oldaniuk, át kell ütemezniük a költéseiket, amennyire csak tudják.

Eddig még csak szó sem esett a sportolókról. Elsősorban nekik kell alkalmazkodniuk a megváltozott helyzethez, át kell alakítaniuk a naptárukat, a versenyeiket, miközben most tétlenségre vannak kárhoztatva, nincs bevételük. Nekik is szerződésekhez kell tartaniuk magukat. Sok esetben egy évvel tovább kell fizetniük az edzőket, az orvosi stábot, és jövőre ismét le kell foglalni az edzőtábor helyszínét, miközben az idei költségeket már nem tudják visszahozni.

(Borítókép: Az olimpia jelképe Tokióban 2020. március 25-én. Fotó: Carl Court / Getty Images)