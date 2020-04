Az MLSZ élő videója maga volt a filmművészet

Az elmúlt hetekben rengeteg ember tapasztalhatta meg, hogy egy sokfős videótelefonálás egyáltalán nem könnyű dolog: sok embernek egyszerre be kell jelentkeznie ugyanabba a szobába, oda kell figyelniük a képre, a hangra, és vannak más technikai buktatók is. Viszont

elkészült a videóchates bukdácsolás tökéletes paródiája,

mert ma a Magyar Labdarúgó-szövetség megtartotta az első videós közgyűlését.

Ahogy mindenféle sportot, a focit is elég érzékenyen érintette a koronavírus Magyarországon is. Ebben a helyzetben az MLSZ-nek sem volt tanácsos megtartania az évi rendes küldöttgyűlését, ezért sokfős videókonferenciát tartottak Zoomon keresztül. Ezek a küldöttgyűlések eddig is nyilvánosak voltak, de most úgy gondolták, hogy az a legegyszerűbb és legtisztább dolog, ha az egész konferenciát közvetítik Youtube-on keresztül.

Ennek pedig nagyszerű perceket köszönhetünk: például azt, amikor szembesülünk azzal, hogy az ország második leggazdagabb emberének, az MLSZ-elnök Csányi Sándornak is épp olyan problémái vannak, mint nekünk, amikor el kell magyaráznunk, hogy melyik sarokban mit kell megnyomni ahhoz, hogy az egyik résztvevő kapcsolja ki a mikrofonját.

A teljes videó 95 perc, de elég megnézni az elejét, az első hat percet, amiben ott vannak a legjobb pillanatok:

a teljes ellenfénybe beülő küldött,

a torz, visszhangos mikrofonok és többszörös halkítsd le a mikrofont!-felszólítás,

az egész közgyűlés messze legfiatalabb szereplője, a technikai kisegítőként megjelenő titkár,

egy baráti Csányi-Garancsi-csörte, ami arról szól, hogy hogyan is kell felöltözni egy videókonferenciára,

és plot twistként egy teljesen megváltozott Szita Károly, akinek az informatikusa foglalja a helyét.

De ez egyáltalán nem adja vissza a Roncsfilmbe illő bénázásokkal és a Fábri Zoltán-filmek súlyos csöndjeivel operáló első hat percet:

A videó később már nem tudja hozni a korábbi szintet, mert elindul a közgyűlés, ahol a 36. percig nincs is másról szó, mint köszöntésekről, technikai információkról és a napirendi pontok megszavazásáról. Ezalatt Csányi Sándor véletlenül szavaz egy kérdésben, ahol neki nem szabadna, majd később dr. Vági Márton főtitkár megkér mindenkit, hogy ne nyomogassák össze-vissza a chatprogram gombjait.

A 38. perctől Csányi Sándoré a szó, aki a helyzetre való tekintettel rövidebbre veszi a beszámolóját – 27 percre –, végül újabb szavazások jönnek, és mivel Csányit újabb öt évre megszavazták a szövetség elnökének, a köszönőbeszédében elmondta, hogy ez a mostani helyzetben nem tudja, hogy megtiszteltetés vagy kiszúrás.

De lezárásként a videó visszatér a gyökereihez és