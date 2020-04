Az úszók mellett a vívóknál és a bringásoknál is volt koronavírusos

Öt sportágból összesen harminc sportoló jelent meg csütörtökön, hogy vérplazmát adjon a Testnevelési Egyetemre meghirdetett eseményen. Ennek az előzménye, hogy a magyar orvosok is ígéretes eredményekről számoltak be, amikor vérplazma-terápiát alkalmaztak koronavírusos betegeknél, így arra kérték a fertőzésen átesett és már felgyógyult embereket, hogy plazma adásával segítsenek másokon.

Azt már korábban tudni lehetett, hogy az úszóknál több koronavírusos eset volt, most viszont kiderült, hogy több sportág is érintett volt. A kerékpárosoknál a korábbi olimpikon, Parti Andrásról is átesett a betegségen, míg a vívóknál Peterdi András tesztje lett korábban pozitív.

Peterdiről a vívószövetség tesztelésén derült ki, hogy koronavírusos, az ő esetében kontaktkutatás is történt, de kiderült, hogy senki mást nem fertőzött meg. A többi letesztelt vívó koronavírus-tesztje negatív lett. A kajakosoknál két pozitív esetről számoltak be.

A korábban Iránban edzőtáborozó birkózóknál többen is voltak lázas betegek, de egyelőre megerősített eset nincs.