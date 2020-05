Bale húszmillió euróért a Newcastle-é lehet

Asraf Hakimi még csak 18 éves volt, amikor felfedezte a Real Madridnál Zinedine Zidane. Később mégis klubot kellett váltania, és védő létére a Bundesligában szórta a gólokat. A most 21 éves marokkói lehet Dani Carvajal utódja a következő évekre.

A Real Madrid kész eladni walesi csatárát, Gareth Bale-t 20 millió euróért az angol Premier League-ben szereplő Newcastle Unitednak a Marca híre szerint, írta az MTI. A spanyol sportnapilap úgy tudja, hogy a 30 éves Bale maradna a fővárosiaknál, hogy ne veszítsen sok pénzt, vagyis kapja meg továbbra is a 2022-ben lejáró szerződésében foglaltak szerinti javadalmazást.

Sergio Ramos mellett ő keres a legjobban a Real-játékosok közül, ugyanakkor régóta nem nyújt olyan teljesítményt, ami miatt marasztalnák Madridban, és akár "ár alatt" is készek megválni tőle. A walesi válogatott támadót 2013-ban vásárolta meg a királyi klub a londoni Tottenhamtől 101 millió euróért.

Bale jelenlegi piaci értéke a Transfermarkt.com portál becslése szerint 32 millió euró. A Newcastle-nál ugyanakkor nagy volumenű játékos-beszerzésre készülnek a nyári adásvétel idején, és egyik célpontjuk éppen Bale lehet. Az angol klub pénzügyi lehetőségei a hírek szerint jelentősen bővülnek, miután várhatóan szaúd-arábiai befektetők tulajdonába kerül.

Az elmúlt időszakban nem sok babér termett neki a csapatnál, többször is híre ment annak, hogy megválna tőle a klub. Tavaly nyáron nagyon közel volt ahhoz, hogy Kínába igazoljon, de klubja álomfizetésért sem engedte el, így végül kútba esett a terv, és folytatódott a szappanoperába illő belharc a csapatnál. Bale az idei szezonban többször sérült volt, Zinedine Zidane vezetőedző pedig ismét többször is kihagyta a keretből, így a walesi csatár a La Ligában csupán 14 meccsen lépett pályára, és mindössze kétszer talált be.