Görög győztese van a női rúdugrásnak az első atlétikai online világkupán

Korábban mi is írtunk arról, hogy az Atlétikai Világszövetség Ultimate Garden Challenge (Végsó Kerti Összecsapás) néven tart házi világkupát, ahol az atléták a hátsókertjükben felállított eszközökön versenyeznek, az egészet pedig online közvetítik. Nemrég lement a férfi rúdugrás, amelyet holtversenyben nyert Mondo Duplantis és Renaud Lavillenie, most pedig véget ért a női verseny is, amelyet a görög Katerina Sztefanidi nyert.

Az online "világkupán" az athéni Sztefanidi mellett indult a kétszeres amerikai fedettpályás bajnok, Katie Nageotte a geogiai Mariettából, illetve Alysha Newman, aki az ontarói Bolton városából szállt versenybe. A három versenyzőnek 4 métert kellett megugrani, méghozzá fél órán belül minél többször.

A görög versenyzőnek végül ez 34-szer sikerült, ami úgy különösen nagy dolog, hogy Athénban éppen 39 fokot mérnek, míg a többiek ennél kedvezőbb hőmérsékletben versenyeztek otthon.