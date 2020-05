A járvány kitörése óta Új-Zélandon rekedt egy tongai rögbicsapat

A tongai Tu’uakitau Ha’apai rögbicsapat 29 játékosa Új-Zélandon ragadt a koronavírus-járvány miatt, ugyanis Tonga még a saját állampolgárait sem engedi vissza a hazájukba. A csapat tagjai az elmúlt hat hétben egy aucklandi templom padlóján, matracokon aludtak, és az adományként felajánlott ételekből éltek, írja a Guardian.

A 29 fős csapat március 3-án érkezett Új-Zélandra, hogy ott helyi csapatokkal játszanak. A túrára a játékosok hónapokig készültek abban a reményben, felkelthetik néhány új-zélandi csapat figyelmét, és szerződtethetik őket. Másfél hetet töltöttek az országban, amikor közölték velük, hogy a járvány miatt több meccs már nem lesz.

A csapat edzője, Tuivaita Ueleni azt mondta, a megmaradt ötezer dollárjukat a hazaútra akarták költeni, március 23-ára le is foglalták a repülőjegyeket, ám a reptéren kiderült, hogy a tongai kormány lezárta az összes határát. Az Új-Zélandtól kétezer kilométerre fekvő, csendes-óceáni szigetországban ekkor még egy koronavírus-fertőzött sem volt.

„Pénz nélkül visszamentünk a Tokaikolo 'ia Kalaisi templomhoz, ahol felajánlották, hogy ingyen is maradjunk” – mondta Ueleni. Az Auckland külvárosában lévő templom hívei átalakították azt a játékosok számára, matracokat vittek nekik és még egy röplabdahálót is felállítottak a templom kertjében. A játékosok közül húszan is itt élnek, míg kilenc csapattársukat az ottani rokonaik vagy barátaik fogadták be.

Egyébként a rögbicsapat tagjain kívül is még több ezer óceániai állampolgár is ragadt Új-Zélandon a határok lezárása miatt. Új-Zéland hagyományosan függ a szamoai, tongai és vanuatui vendégmunkásoktól, akik a járvány miatt nem tudnak tovább dolgozni, és nem kapnak állami segítséget sem, mondta Debbie Sorenson, a Pasifika Futures jótékonysági szervezet vezetője, aki étellel és szállással próbál segíteni az ilyen helyzetbe került idénymunkásokon.

A rögbicsapat most arra vár, hogy az új-zélandi légtársaság visszatérítse a jegyek árát. A tongai határokat három hónapra zárták le, így legkorábban június 12-én tudnak majd hazatérni. Új-Zélandon eddig 1503 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és 21-en haltak meg a vírus szövődményei miatt, míg Tonga továbbra is azon kevés országok egyike, ahol hivatalosan egy fertőzött sincs.