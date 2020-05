Federer először a világ legjobban kereső sportolója

Roger Federer lett a világ legjobban fizetett sportolója a Forbes aktuális kereseti listáján. Az 1990 óta létező listán most először végzett első helyen teniszező. Federer megelőzte Cristiano Ronaldót és Lionel Messit is.

A Forbes nyilvántartása szerint Federer az elmúlt évben 6,3 millió dollárt nyert a versenyeken, míg százmillió dollárt reklámjogok értékesítésével, rajtpénzekkel kasszírozott be. A teniszező a 2019-es listán az ötödik volt, az eddig legjobb helyezését 2013-ban érte el, akkor második volt.

Federer a listán megelőzi Cristiano Ronaldót és Lionel Messit is, utóbbi az elmúlt négy évben háromszor végzett a fizetési lista első helyén. A teniszező első helye a koronavírus miatt kialakuló válságnak is köszönhető, Messi és Ronaldo együtt összesen 28 millió dollárral kevesebbet kerestek a tárgyévben, mint tavaly, mert klubjaik megvágták a fizetésüket. Ronaldo egyébként most 105, Messi 104 milliót keresett, a negyedik helyen lévő pedig Neymar 95,5 milliót. Mögöttük három NBA-sztár, Lebron James (88,2 millió), Stephen Curry (74,4 millió) és Kevint Durant (63,9 millió) következik. A korábban listvezető golfozó, Tiger Woods csak a nyolcadik, a bokszoló Tyson Fruy a 11., a Forma-1 világbajnok Lewis Hamilton a 13. a rangsorban.

A gazdasági visszaesést az is jól jelzi, hogy az első száz összesített fizetése kilenc százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, és 2016 óta először csökkent az összkereset.

A legjobb női sportoló ugyancsak egy teniszező, a japán Oszaka Naomi 37,4 milliós bevételével a 29. helyre került.