Ronnie O'Sullivan csak úgy vállalt el egy tornát, ha közben saját főztjét eheti

A kórokozók miatt kényszeres, Ellenfelét és a bírót is zavarba hozta ezzel a sznúkervilágbajnok.

Roonie O'Sullivan eddig is kínosan ügyelt a higiéniára, és most, a koronavírus-járvány lecsengése közben is csak szigorú szabályok betartása mellett hajlandó sznúkerversenyen indulni.

A pénteken, zárt kapuk mögött kezdődő Champions Leauge-en csak úgy vállalta a részvételt O'Sullivan, ha a saját maga által elkészített ételt eheti a tornán, mert a vírushelyzetben viszolyog attól, hogy mások által főzött ételeket egyen. A sznúkervilágbajnok azt mondta, hogy az elmúlt tíz hétben csak a saját kajáit fogyasztotta, és ezen egyelőre nem is akar változtatni. O'Sullivan így a versenyre hideg kosztot, csicseriborsó curryt és csirkét salátával visz.

Fotó: George Wood / Getty Images Hungary

„Ezekben az időkben nem bízok abban, hogy mások főznek rám a hotelben. Azt mondták, minden rendben lesz így, de addig nem tudhatod, míg oda nem érkezel. Amikor ott leszek, remélhetőleg biztonságban érzem magam. Ha mégsem, és nem tetszik valami, akkor eljövök, mivel az egészségem az elsődleges. Nem bíznék senkiben most, otthon fogok főzni, és idehozom. A szobámban van egy hűtő, úgyis csak másfél napról van szó" –nyilatkozta a sznúkerjátékos.

O'Sullivan még jóval a járvány előtt beszélt arról, hogy szinte kényszeresen retteg a kórokozóktól, és ezért inkább senkivel sem fog kezet. Azt mondta, karrierje végéig ezt a szokását meg is akarja tartani.