Gazdasági visszaélés miatt nyomoz a rendőrség az újpesti hokiklubnál

A jégkorong szezonnak már vége, az UTE folyamatosan jelenti be az érkezőket, egyre inkább látszik, milyen erős kerettel vágnak neki a következő szezonnak, de az újpesti hokiban ettől még nincs nyugalom. Egy Facebook-posztban arról írtak, hogy nyomoz a rendőrség a klubnál, és már 5-6 tanút is kihallgattak. Az információ egy tematikus oldalon jelent meg, amely elvenné a klubelnök Őze István díszpolgári címét.

A főbb állítások:

Olyan ütőket adtak el a gyerekeknek, amelyeket társasági adóból vásároltak, a szülők viszont nem kaptak számlát a vásárlásról. Gyaníthatóan a szülők tettek feljelentést.

A jelenlegi vezetőedző, Baróti Zsolt cégének bevétele és az UTE taoforrásainak elköltése között van összhang. A Baró Sport Kft 93 millió forintos árbevételt produkált a 2018-as évben a céges beszámoló szerint.

Az ORFK az Index kérdésére elismerte, gazdasági visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, ám egyéb információkat épp a nyomozás érdekeire való tekintettel nem adott. Az ORFK azt is írta, hogy az újpesti hokicsarnokra nem terjed ki ez a nyomozás. (Ennek késik az átadása.)

Önmagában furcsa, hogy a vezetőedző cége szerződésben áll a klubbal, az ezt firtató kérdésünkre az UTE azt válaszolta, hogy a Baró Sporttal öt éve áll kapcsolatban, Baróti Zsolt pedig 10 éve dolgozik a klubnál. Amikor felhívtuk, a klubvezetéshez irányított, igaz, azt mondta, kellemetlen neki ez a helyzet, de ő továbbra is tartja az edzéseket, és nem szereti, ha valaki névtelenül vagdalkozik.

Az UTE reakciója a következő volt: „Több cégtől vesszük a jégkorong felszerelést. Ezek közül az egyik a Baró Sport Kft, amelytől tao-forrásból nem vásároltunk egyáltalán, és ahonnan összességében is a legkisebb tételben vásárolunk.”

Megkérdeztük írásban azt is az UTE-tól, hogy évente mennyit fizetnek az említett cégnek? Arra ez a válasz jött: „2020-ban 3 millió forint értékben vásároltunk a Baró Sport Kft-től.” Arra nem válaszoltak, hogy a korábbi években mekkora összeget utaltak át.

Az UTE azt is megírta, hogy a szerződéseket piaci alapon kötik, a felszereléseket mindig attól a cégtől rendelik meg, amelyiktől a legjobb ajánlat érkezik, így nincs összeférhetetlenség.

Az anyaklub nem kapott hivatalos értesítést a nyomozásról, amelyik a profi csapatot működtető Kft. ellen irányulna. Ha érkezik hozzájuk ilyen, akkor együttműködnek a hatóságokkal.

A Magyar Jégkorong Szövetség arról tájékoztatta az Indexet, hogy különvizsgálatot rendelt el. Az UTE erről ugyan még nem tudott, de állnak elébe. Az eddigi ellenőrzések alatt mindent rendben találtak, így például azt is, hogy évente 50-60 millió forintnál is többet költhettek csak hokibotokra. Egy ütő 80 ezer forintba kerül, az újpesti tao-papírok erről tanúskodnak, noha kis kereséssel lehet 30 ezerért is venni a neten.Az UTE úgy gondolja, hogy jó okuk van feltételezni, hogy most is rendben lezajlik az átvilágítás.

A többek közt sportszer kiskereskedelemmel foglalkozó Baró Sport Kft-nek nincs honlapja, Facebookon sem elérhető, ettől az Újpestnek még tehetett kedvező ajánlatot. A Kft. már az alapítása utáni második évben, vagyis 2015-ben is 90 millió feletti bevételt ért el, valamit tehát jól csinálhatnak. A felmerülő kérdésekre majd a rendőrségi nyomozás adhat választ.

