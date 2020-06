McLaren-jelentés: Aján Tamás 10 millió dollárral nem tud elszámolni, 40 doppingügyet eltussolt

Korábban is kerültek már elő korrupciós vádak a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség háza táján, most a súlyemelés doppingesetei erősítettek rá erre. A januárban már 81 éves Ajánt a svájci hatóságok egyelőre nem szorongatták.

Súlyos megállapításokat tett az Aján Tamás működését vizsgáló McLaren-jelentés. A dokumentum szerint a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) nemrég lemondott elnökének működése alatt, több mint 40 doppingügyet eltussoltak, eltűnt 10 millió dollár és két tisztújító választáson szavazatokat is vásároltak a tagoktól.

Januárban a német ARD tévécsatorna oknyomozó riporterei vádolták meg Ajánt hasonlókkal, de most egy független jogi vizsgálóbizottság is áttekintette a súlyemelő szövetség ügyeit. A vizsgálatot vezető Richard McLaren jogi professzor szerint Aján autokratikus, tekintélyelvű szervezetet épített fel, a félelemet kultúráját és a totális kontrollt alakította ki. A magyar sportdiplomata előbb főtitkárként, majd elnökként összesen 44 évig töltött be kulcspozíciókat.

A McLaren-jelentés szerint a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget 20 éven át vezető Aján senkinek sem engedett teljes betekintést a szövetség ügyeibe, rajta kívül senki sem tudta, hogyan működik pontosan. A jelentésben azt írják, Aján ellenőrzési mechanizmusa a készpénzre épült. A volt elnök volt az egyetlen pénzbeszedő, csak ő vehetett át készpénzt, csak ő vehetett ki a kasszából, gyakran elszámolás nélkül.

A pénz forrása elsődlegesen a befizetett doppingbüntetések voltak, és a legtöbb pénzt általában a szövetség kongresszusai előtt vették ki. A felhasználása követhetetlen, nem lehet tudni, mennyi kellett valóban az elszámolható költségekre, állítja a

vizsgálóbizottság, amely megállapítja azt is, hogy az Aján vezette szövetség 10,4 millió dollárrAl nem tudott elszámolni.

A magyar sportvezető tevékenységét beárnyékolta a doppingolás is, az elmúlt évtizedben több mint 600 pozitív eset lett a súlyemelők között. A nyomozás szerint a szövetség még legalább 40 pozitív esetet eltitkolt, világversenyek arany- és ezüstérmeseit védték meg.

Az ARD januárban azt állította, hogy több a Magyar Antidopping Csoporthoz tartozó ellenőrt megvesztegettek, de a nyomozás szerint ezek a vádak alaptalanok voltak. A MACS-nak nincs köze a doppingügyek eltussolásához.

A vizsgálóbizottságot az a Richard McLaren vezette, aki az oroszok szervezett doppingolása után is nyomozást folytatott. A kanadai jogászprofesszor jelentése alapján Oroszország súlyos büntetéseket kapott a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségtől, és több sportszervezet is kitiltotta rendezvényeiről az oroszokat. McLarent egyébként az IWF ügyvezető elnöksége kérte fel a vizsgálat lefolytatásra.