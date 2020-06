Michael Jordan százmillió dollárt adományoz a rasszizmus elleni harcra

Michael Jordan tíz éven keresztül 100 millió dollárt (mai árfolyamon több mint 30 milliárd forintot) tervez felajánlani a rasszizmus elleni harcra. A milliárdos kosaraslegenda üzleti ügyeit intéző cég bejelentése szerint az összegből tíz éven keresztül fognak támogatni több, a feketék egyenlőségéért küzdő szervezetet.

"Elkötelezettek vagyunk a feketék életének javítása és védelme mellett, egészen addig, amíg az ország intézményeit átszövő rasszizmust fel nem számoljuk", írta közleményében a Jordan Brand.

Jordan pár napja már felszólalt az amerikai rasszizmus ellen, miután az Egyesült Államokban országos tüntetéshullámot váltott ki, hogy Minneapolisban rendőrök előállítás közben megfojtottak egy fekete férfit, George Floydot. Közleményében azt írta, "mélyen elszomorít, igazán fájó és rettentő bosszantó" az eset, és „azokkal vagyok, akik felhívják a figyelmet a társadalmunkba ivódott, a színes bőrű emberek elleni rasszizmusra és erőszakra az országunkban. Elég volt.”

Ez komoly váltás ahhoz képest, hogy Jordan híresen távol maradt a politikai kérdésektől, amikor csak tudott. Ezt is érintette a róla szóló, az ő közreműködésével készült tízrészes dokumentumfilm-sorozat, Az utolsó tánc, amiben felelevenítették, hogy nem volt hajlandó támogatni a fekete észak-karolinai demokrata politikus, Harvey Gantt szenátusi kampányát, attól félve, hogy ezzel elidegeníti a republikánusokat a cipőüzletétől. Nagyrészt a cipőbizniszének is köszönhetően Jordan a valaha volt leggazdagabb (ex)sportoló, 2,1 milliárd dollárra taksálják vagyonát.

Rajta kívü számos jelenlegi és volt NBA-sztár is felszólalt a rasszizmus ellen az utóbbi napokban George Floyd megölése kapcsán. Pénteken az amerikai amerikaifutball-liga, az NFL is elítélte a rasszizmust, és elismerte, hogy hibázott, amikor nem hallgatott a rasszizmus ellen fellépő fekete játékosokra. Ez utóbbival vélhetően Colin Kaepernick ügyére is utaltak, aki 2016-tól a meccsek előtt letérdelt a himnusz alatt, hogy így tiltakozzon a rendőri erőszak és a feketék megkülönböztetése ellen. A dologból óriási botrány lett, Donald Trump későbbi elnök is rengetegszer kikelt ellene, a játékos végül ki is került a ligából.