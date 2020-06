Kisvárdán akkora sportcsarnok épül, hogy befér majd a város negyede

Kisvárda az utóbbi években hihetetlen fejlődésnek indult, épült új futballstadion fűthető gyepszőnyeggel, fedett focicsarnok, és lesz termálvizes lórehabilitációs központ, látványszegénynegyed, csúszdapark, öko-filmpark, teniszakadémia is. De ha mindez nem lenne elég, még egy sportcsarnokot is kap a város: nem is akármilyet, a 3 milliárd forintból épülő csarnok 4004 fő befogadására lesz alkalmas, vagyis

belefér majd a város lakosságának negyede.

A 4000-es befogadóképességével egyébként nagyobb, mint a helyi futballstadion, írja az Mfor nyomán a 24.hu.

Az építésre kiírt pályázat szerint a multifunkciós létesítmény egyaránt szolgálja majd a verseny-, az iskolai és a szabadidős sportot, azoknak korszerű feltételeket biztosítva, egyúttal a Magyar, az Európai és a Nemzetközi Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációjának megfelelően alakítják majd ki.

Az építési jogot egy ismerős cég nyerte el: a Seszták Miklós volt fejlesztési miniszterhez kötődő kisvárdai beruházások kedvenc cégénél, a a budapesti székhelyű Nyírépszer Hungária Kft.-nél landol majd a 3,26 milliárd forint. Ők építik Kisvárdán a Cinemaqua élményparkot is.