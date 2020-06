A magyar doppingellenőrök egy független jelentés szerint több száz sportolót lepleztek le

Az orosz doppingbotrány kivizsgálásával és nyilvánosságra hozatalával 2016-ban ismertté vált, független kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren által vezetett vizsgálóbizottság a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) működésével kapcsolatos vizsgálati eljárása során megállapította, hogy a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) semmilyen módon nem érintett az IWF-ben tapasztalható esetleges visszaélésekben. A HUNADO ezt közleményben tudatta.

A vizsgálat alapja a német ARD Televízió által 2020. január 5-én sugárzott, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget fókuszba helyező, de a HUNADO-ra nézve is rosszindulatú állításokat tartalmazó, „Lord of the Lifters” / „Herr der Heber” című dokumentumfilm volt. Ebben a HUNADO működése negatív színben tűnt fel. A valóság ezzel szemben az, hogy ezek a negatív megállapítások semmilyen alappal nem rendelkeztek. Már januárban jelezte a hazai ellenőrzést vezető Tiszeker Ágnes, hogy rosszindulatúak a német célozgatások.

A McLaren-jelentés – összhangban a Magyar Antidopping Csoport a sugárzás után azonnal elindított belső vizsgálatával – semmilyen szabálytalanságot nem tárt fel a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) működésében, sőt, a HUNADO és a magyar szakemberek kifogástalan és magas színvonalú működését írta le.

McLaren Professzor kijelentette, hogy a HUNADO végig együttműködött a vizsgálat alatt, és nem felelős a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségen (IWF) belül tapasztalható esetleges visszaélésekért. A HUNADO minden esetben a WADA előírásainak megfelelő módon látta el a tevékenységét.

A HUNADO 45 doppingellenőrének munkájában - akik a súlyemelésen kívül számos más sportág legrangosabb nemzetközi sporteseményeinek, és két nyári olimpia (London 2012. és Rio de Janeiro 2016.) doppingellenőrzésében is részt vettek -, nem állapítható meg szabálytalanság, munkájukat mindig is szabályszerűen végezték. A HUNADO nevéhez és szakszerű munkájához több száz pozitív doppingminta, több száz doppingoló sportoló leleplezése köthető világszerte, nem véletlen, hogy szemben az ARD bizonyos állításaival, az Amerikai Doppingellenes Szervezet (USADA) is a magyarok szakértelmére támaszkodott több esetben.

A Magyar Antidopping Csoport a saját belső vizsgálata, és a McLaren-jelentés megállapításai alapján, a szervezetet ért vádak tekintetében az ügyet lezártnak tekinti, további lépéseket nem tervez, és doppingellenes munkáját töretlenül folytatja.