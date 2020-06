Egy sofőr vizelete okozta egy díjugrató ló pozitív doppingtesztjét

Nem elég, hogy doppingolt, még hamis igazolást is adott egy már nem működő kórháztól és egy nem létező orvostól.

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) visszavonta egy díjugrató dopping miatt kiszabott kétéves eltiltását, mert kiderült, hogy lova szervezetébe egy sofőr vizeletével kerülhetett tiltott szer.

A svájci Nadja Peter Steiner lova, Saura de Fondcombe egy 2017-es marokkói versenyen bukott meg a doppingvizsgálaton, az o-desmetiltramadol nevű szert találták meg nála. Steiner nem tudta megmondani, hogyan lehetett pozitív a lova, ezért februárban kétéves eltiltást kapott, mellé pedig 7500 svájci frankos büntetést.

A lovas egy hónappal később aztán fellebbezést nyújtott be, és a lószállító sofőrjét tette felelőssé. Februárban Steiner még arra gyanakodott, hogy egy versenye után kapott doppingszert a lova, amikor győzelme után húsz-harminc percre átadta őt a szervezőbizottság egyik tagjának. Ebben az időben készült is egy fotó a lóról, amint nyalogatja a kezét a stábtagnak.

Az ügy újratárgyalásakor már a sofőr is vallomást tett. A sofőr hátfájására szedte a doppinglistás tramadol nevű gyógyszert, aminek az egyik lebomlási terméke az o-desmetiltramadol. Ez vizelettel kerülhetett a ló szervezetébe, mert a sofőr a lószállítóban vizelt, az ott lévő széna szennyezetté vált, később pedig a ló ebből fogyasztott. Erre még az istállóban is volt esélye, mert a maradék szénát oda is átpakolták.

Az ügy bírója azt mondta, hogy a sofőr eleinte nem volt tisztában azzal, hogy ő okozhatta a pozitív doppingesetet, de miután ez tudatosult benne, elismerte a tettét.

A Sportdöntőbíróság ezek után felmentette Steinert, mert indoklásuk szerint körültekintően járt el, azzal pedig nem számolhatott, hogy egy tramadolt szedő sofőr a lova közvetlen környezetében vizel.

