Túletetéssel is büntették az öngyilkosságot elkövető dél-koreai triatlonost

A fizikai és lelki terror elől halálba menekülő dél-koreai triatlonos, Csoj Szukhjon (Choi Suk-heyon) edzéstársai a nyilvánosság előtt tanúsították, hogy rendszeresen megverték őket az edzőik, és a verbális megalázás is mindennapos volt.

A 22 évet élt Csoj halálhíre a múlt héten vált nyilvánossá, a triatlonos búcsúüzenetében az őt ért megaláztatásokra és kivizsgálás nélkül maradt ügyére is hivatkozott. Halála után a szülei megerősítették, hogy lányukat rendszeresen abúzus érte.

Csoj Szukhjon (Choi Suk-hyeon)

Csoj nem nevezte meg, hogy kik bántalmazták, de a szülők és csapattársak azt mondták, hogy a városi csapat kapitánya, edzője és fizikoterapeutája voltak az elkövetők. Az edzőt és a kapitány hétfőn egy parlamenti vizsgálóbizottság is meghallgatta, de tagadták, hogy bármi rosszat tettek volna. A fizikoterapeutáról az derült ki, hogy nem is volt licence, csak az edző barátjaként dolgozott a klubnál. Őt azzal is vádolják, hogy kezelés közben molesztálta is a sportolókat.

Csoj egyik csapattársa, aki a nevét nem árulta el, és arcát elfedő maszkban nyilatkozott, azt mondta, az edző királyságot épített ki magának és néhány versenyzőnek. Felidézte, hogy egyszer arra kényszerítette ők ez edzőjük, hogy 200 ezer won (52 ezer forint) értékben egyenek pékárút, aztán ki kellett hányniuk. Ez volt a büntetés azért, mert megittak egy pohár kólát.

„Egy hónapban több mint tíz napon kaptunk verést, miközben Kjongdzsuban versenyeztünk, amikor nem abuzáltak minket, azok a napok is nagyon kényelmetlenek voltak" – mondta az egyik edzéstárs.

Egy másik csapattárs úgy írta le a sportolók szállását, mint a pokol bugyrát, de úgy vélte, hogy így kell élniük azoknak a sportolóknak, akik a világszintet célozzák be.

(via Kbs, Reuters)

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.