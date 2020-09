Ilyesmi még sohasem fordult elő az NBA történetében, pedig azt nem tegnap kezdték írni, hanem 1946-ban. A nyugati főcsoport elődöntőjének hetedik mérkőzésén a Denver Nuggets 104–89-re legyőzte a végső győzelemre is esélyes Los Angeles Clippers csapatát, ezzel 4–3-ra megnyerte a párharcot, és 2009 után először készülhet a konferenciadöntőre. Ott LeBron James és a Los Angeles Lakers várja, az első meccset szombat hajnali háromkor játsszák, a Sport 1 közvetíti a találkozót, ahogy a playoff összes mérkőzését.

A Denver Nuggets különleges csapat, abból él, hogy esélytelen. 1994-ben például az NBA történetében az első olyan gárda lett, amely a rájátszás első körében a nyugati főcsoport nyolcadik kiemeltjeként kiütötte a topfavorit Seattle Supersonics csapatát. A 98–94-re megnyert ötödik meccs után Dikembe Mutombo, a gárda 219 centis kongói centere széttárt karokkal feküdt a parketten, az ikonikus fotó bejárta a világsajtót.

Szerda hajnalban, Orlandóban senki sem feküdt a parketten, legfeljebb képletesen az egész Los Angeles Clippers, merthogy a 104–89-es győzelemmel padlóra küldte a Nuggets a bajnoki cím elérése reményével összetákolt ellenfelet. Ezzel Michael Malone edző csapata lett az első a liga históriájában, amely két párbajt is megnyert a rájátszásban 1–3-as hátrányból – az első körben a Utah Jazz, most pedig a Clippers ellen.

A mindent eldöntő ötödik meccs előtt Nikola Jokić, a Nuggets szerb centere odament edzőjéhez. – Mester, tudom, hogy ma lesz 49 éves, van magának egy remek születésnapi ajándékom, bármi is lesz az eredmény. Ha kikapunk, mehet nyaralni, ha győzünk, megyünk a főcsoportdöntőbe a Lakers ellen. Ebből nem jöhet ki rosszul!

Ezek után a 213 centis, 115 kilós Jokić a mećzőny egyik legjobbjának bizonyult, káprázatos teljesítményt tett le az asztalra: 16 pont, 22 lepattanó, 13 gólpassz, 2 labdaszerzés és 3 blokk 40 perc alatt a lehetséges 48-ból. A denveri sztárduó másik tagja, Jamal Murray még rajta is túltett: 45 perc alatt 40 pont, 15/26-os nagyszerű dobószázalékkal. És a vége 104–89, továbbjutás.

Persze nem ment ez olyan könnyen. Ahogy a párharc ötödik és hatodik mérkőzésén, most is két számjegyű hátrányból jött vissza a Nuggets. Előbb 16, majd 19, most pedig 12 pontos gödörből kapaszkodott ki. Sorozatban hat olyan mérkőzést vívott, amikor a vereség a kiesést jelentette volna, de mind a hatot megnyerte a csapat. Félelmetes.

– A mester most is azt mondta, amit a korábbi meccsek előtt: érezzük jól magunkat, ne törődjünk semmivel, csak játsszunk! – mondta Jokić. Úgy is tettek.

Jokić amúgy a vajdasági kosárlabda „terméke”. Zomborban született 25 éve, és az újvidéki Vojvodina Srbijagas csapatánál virágzott ki a tudása az akkor még 140 kilós monstrumnak. Lomha termetét meghazudtolóan jó volt a csuklója – most is az –, a triplákat is bedobta, ami nem feltétlenül követelmény egy centertől. 2015 környékén, amikor már draftolta a Nuggets (2014-ben, a második körben, 41-es sorszámmal), még egy belgrádi csapatot erősített, a Mega Leks együttesét, és 2015. február 8-án az Adria Ligában Szolnokon szerepeltek az Olaj vendégeként. A magyar bajnok 88–77-re győzött, de az alig húszéves Jokić a mezőny legjobbja volt 27 pontjával.

– Már ekkor látszott, mekkora tehetség – mondta róla Németh István, az egykori legendás kosaras, manapság játékosügynök, aki maga is profiskodott korábban Újvidéken. – Ma már nagyon kevés ilyen center van, aki ennyire nyugodt, tulajdonképpen lomha, viszont remek a keze, fantasztikusan passzol és hihetetlenül intelligens a pályán. Illetve azon kívül is, mindig a poéngyártáson jár az esze, nem véletlenül hívják a játékostársai Jokernek. Arvydas Sabonis óta nem ismertünk olyan centert, aki így passzolt volna, mint Jokić.

Báder Márton játszott is Jokić ellen azon a bizonyos 88–77-es meccsen.

– Már akkor látszott, hogy remek kosaras, de őszintén szólva, nem gondoltuk volna, hogy az NBA-ben is tud érvényesülni, mert olyan kövérkés, puhány volt – mondta a válogatottunk egykori kiválósága. – Ahogy most játszik, az visszaadja a hitünket, mert azt példázza, hogy ésszel, jó csuklóval is lehet sikereket elérni, nem csak ugrógép atlétaként. Mindenképpen különleges jelenség a mai kosárlabdában. Ettől függetlenül a nyugati döntőben a Lakerst tartom esélyesnek, mert a Nuggets játékosai fáradtak lesznek a hétmeccses maratoni után.

Lehet, de ez még a jövő zenéje. Jokićról még annyit, hogy tavaly ledobott 30 kilót, változtatott étkezési és főleg ivási szokásain. Régebben minden edzés után megivott három liter Coca-Colát, nem csoda, hogy csak puffadt, puffadt. De ma már legfeljebb ásványvizet kortyolgat, és mindez meg is látszik a teljesítményén, bár már tavaly is a liga legjobb centere volt, az All-NBA Team tagja.

Bajnoki aranygyűrűje azonban még nincs. Talán most majd lesz.

