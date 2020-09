Rebrov összerakta: 25 év után lehet ismét BL-csoportkörös a Fradi

A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőkörének harmadik fordulójában a Ferencváros szerda este 2–1-re legyőzte a Dinamo Zagrebet, ezzel biztossá vált, hogy a magyar bajnok ebben az idényben is ott lesz a főtáblán valamelyik európai kupasorozatban. A norvég bajnok Moldén keresztül vezet az út a hőn áhított BL-csoportkörig.

A svéd és a skót bajnok után Szerhij Rebrov csapata a horvát aranyérmest is legyőzte Európa első számú kupasorozatában. Egy évvel ezelőtt éppen a zágrábi együttes jelentette a végállomást a zöld-fehéreknek a harmadik körben, akkor idegenben 1–1-es döntetlen után hazai pályán 4–0-ra kapott ki az FTC.

Az akkori kezdőcsapathoz képest most négy változtatást eszközölt a Fradi ukrán mestere, időközben pedig a mögöttünk hagyott idényben az Európa-liga csoportköréig jutó együttes játéka is átalakult. A Dinamónál egyébként szintén négy csere volt a kezdőcsapatban az egy évvel ezelőtti kezdőhöz képest.

Ahogy azt a mérkőzés előtt Szűcs Lajos, a Ferencváros korábbi kapusa mondta az Indexnek: a csapat mentálisan rendben van, Szerhij Rebrov magával hozta a győztes szemléletet, amit – a jelek szerint sikeresen – átadott játékosainak is. A párharcokat nemcsak vállalja – mert erre eddig sem lehetett panasz – az együttes, de egyre nagyobb százalékban meg is nyeri azokat. Két dolog is rendkívül szembetűnő volt a Ferencváros eddig három BL-selejtezőjén.

A rendkívül szervezett védekezés

A hatékony helyzetkihasználás

Kezdjük az előbbivel. A Djurgarden, a Celtic és a Dinamo Zagreb elleni három mérkőzésen összesen két gólt kapott a Ferencváros, a svéd bajnok nem tudta bevenni a zöld-fehérek kapuját. Ez egyrészt dicséri a kapust, Dibusz Dénest, aki kiegyensúlyozott, magabiztos teljesítményt nyújt, másrészt az FTC védekezését. A Miha Blazic irányította védelem emberfeletti munkát végez mérkőzésről mérkőzésre, de a középpályások is kiveszik a részüket a védekezésből – sőt nem ritkán Franck Boli is visszalép és besegít. Mindhárom Bajnokok Ligája-selejtezőn láthattuk, hogy a felállt FTC-védelemmel nem tudott mihez kezdeni egyik ellenfél sem. Ebben egyértelmű javulást mutatott a Ferencváros, hiszen emlékezzünk vissza: tavaly a Dinamo Zagreb 4–0-ra nyert a Groupama Arénában. Idén csak egy gólra futotta az erejéből.

A jó helyzetkihasználás a Ferencváros másik nagy erénye ebben az idényben.

8 Galéria: Ferencváros - Dinamo Zagreb mérkőzés Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Önmagáért beszél, hogy a svéd, a skót és a horvát bajnok ellen is egyaránt két gólt szerzett az együttes. A Djurgarden ellen 7 kaput eltaláló lövésből született a két találat, míg a vendégek mindössze háromszor találták el Dibusz kapuját. A Celtic ellen volt a legszembetűnőbb a különbség: 25 (!) skót kapura lövés a 4 ferencvárosi kísérlettel szemben – ezek közül kettő ment kapura, mindkettő gól lett. A Dinamo Zagreb is jóval többször (14) vette célba az FTC kapuját, ám a magyar bajnoknak 6 kaput eltaláló lövés is elég volt a továbbjutást érő két találathoz.

Ki kell emelnünk Tokmac Nguent, a Ferencváros új talizmánját.

A másfél éve szerződtetett norvég légiós kulcsszerepet játszik a csapat menetelésében: az eddigi három selejtezőn háromszor volt eredményes, a Dinamo Zagreb ellen pedig egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből. A bajnokságban is remekel, három mérkőzésen négy gólja van eddig, 60 percenként betalál az NB I-ben. A Transfermarkt szerint már mintegy másfél millió euró a piaci értéke, de ha így folytatja, hamarosan ennek a többszöröse szerepel majd a neve mellett.

A koronavírus-járvány miatt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) azt a rendelkezést hozta, hogy egészen a playoffig egy mérkőzésen dől el a továbbjutás sorsa, csupán a rájátszásban lesznek oda-visszavágós párharcok.

A Ferencváros az azeri Qarabagot kiejtő norvég bajnok Molde ellen lép pályára a playoffban. A párharc idegenben kezdődik, az első meccset szeptember 23-án, a visszavágót 29-én rendezik meg. mindkét meccs 21 órakor kezdődik.

Az európai szövetség honlapján egy szeptember 10-én frissített cikkben olvasható, hogy az egymeccses találkozókat zárt kapuk mögött kell megrendezni, azonban a playoffkörről nem írnak.

Az Index megkereste az UEFA-t és azt a tájékoztatást kapta, hogy a szövetség figyelemmel kíséri a kialakult helyzetet a különböző országokban, a szeptember 24-én a Puskás Arénában rendezendő Szuperkupa-mérkőzésen pedig tanulmányozza a nézők visszatérését a lelátókra. A szövetség felhívta a figyelmet, az UEFA végrehajtó bizottsága augusztus 25-én arról határozott, hogy minden nemzetközi találkozó a következő rendelkezésig zárt kapus lesz, így jelen állás szerint nem lehetnek nézők a Ferencváros–Molde-mérkőzésen.

A Molde jelenleg a norvég bajnokság második helyén áll 17 forduló után. A keret magját norvég játékosok alkotják. Papíron a Ferencvárostól gyengébb csapatról van szó, így óvatosan, de kijelenthető, a magyar csapat a párharc esélyese.

Ha a Fradi továbbjut a párharcból, bejut a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Ez magyar csapatnak legutóbb a 2009–2010-es idényben sikerült, akkor a Debrecen jutott el a főtábláig. A zöld-fehérek legutóbb az 1995–1996-os kiírásban szerepeltek a BL csoportkörében.

Amennyiben a Ferencváros bejut a csoportkörbe, automatikusan 15,25 millió euró (5,3 milliárd forint) pénzdíjat kap az UEFA-tól.

Ha az FTC elveszíti a Molde elleni párharcot, úgy az Európa-liga csoportkörébe jut, ezzel 5 millió eurót tehetne zsebre. Azzal, hogy eddig eljutott a Fradi, már 1,1 millió eurót keresett a sorozatban.

(Borítókép: A ferencvárosi Myrto Uzuni (balról a második) gólja a Dinamo Zagreb elleni mérkőzésen. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)