Berkiéktől Európa kapujáig – a Kubatov-projekt kilenc éve

Emlékszünk még azokra a zavaros időkre, amikor 2011 tavaszán Kevin McCabe, a Ferencváros labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaság tulajdonosa átadta a tulajdonjogot a zrt. vezérigazgatójának, a tulajdonosi szerepkörben tetszelgő későbbi celebnek, Berki Krisztiánnak? Ha van ember, aki akkor borítékolta volna, hogy kilenc évvel később már biztosan az Európa-liga csoportkörének szereplője a Fradi, de a norvég Molde kiütésével a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bekerülhet, akkor az illető álljon elő!

Akkoriban körülbelül egymilliárd forint volt a futballszakosztály költségvetése, ma ennek durván a tízszerese – ez még úgy is tekintélyes növekedés, ha kalkulálunk az inflációval.

Ha megnézzük az akkori, Prukner László irányította csapat összetételét (Haber – Csizmadia, Tutorics, Balogh Z. – Maróti – Andrezinho, Rósa D., Heinz, Józsi – Schembri, Miljkovics), akkor látjuk, hogy ez más kávéház, mint a Dibusszal, Tokmac Nguennel, Bolival, Isaellel felálló mai Ferencváros.

Pruknert Nagy Tamás közbejöttével Détári Lajos váltotta, vele tizenegyedik lett a csapat, Dömét 2012. augusztus 20-án, az Újpesttől a derbin elszenvedett 2–1-es vereség után menesztették, őt Ricardo Moniz váltotta. A suriname-i mester a 4. forduló után a 9. helyen vette át a Fradit, az ötödik helyre kormányozta az együttest, majd 2013. december 1-én neki is mennie kellett, miután Akeem Adams infarktusa, majd halála összetörte a szakembert. Az sem használt, hogy az azt megelőző nyolc bajnokin összesen hat pontot szerzett a Fradi.

És jött Thomas Doll, a megváltó, aki a klub történetében szinte példátlanul hosszú ideig, öt évig töltötte be a vezetőedzői posztot. Dollt mindenki szerette, sokáig a szurkolók is, és jöttek az eredmények – módjával.

Bemutatkozásképpen második hely a bajnokságban, Liga-kupa-diadal, majd a Magyar Kupa fináléjában 4–0-s henger a Videoton ellen, ez bizony sikeres idény. Közben Kubatovék visszavásárolják a kereskedelmi jogokat, folyik a Groupama Aréna építése, a 2013 márciusában megtörtént alapkőletétel és a 2014. augusztus 10-i ünnepélyes megnyitó között alig másfél év telt el, közben a Fradi a mérkőzéseit albérletben a Puskás Ferenc Stadionban játszotta. Az augusztus 10-i megnyitón a Chelsea 2–1-re legyőzte az FTC-t, amely így állt fel: Dibusz – Nalepa, Pavlovic, Mateos, Bönig – Nagy D., Gyömbér – Csukics, Gera, Busai – Böde. Ez még mindig nem a mai Fradi, egyedül Dibusz Dénes játszott szerdán a Dinamo Zagreb ellen. Európában teljes kudarc, az El első selejtezőkörében még véres verejtékkel kiverik a máltai Sliemát, de aztán kettős vereség a Rijekától.

2016-ban végre megvan a Kubatov-éra első bajnoki aranyérme! De nem ám akárhogyan, 21 pont előnnyel a Vidi előtt. Megvan a Magyar Kupa, sorozatban másodszor, minden szép és jó, mígnem a Partizani Tirana kiveri a Fradit a második selejtezőkörben.

2017-ben Marco Rossi felrúgja a papírformát, és bajnok lesz a Honvéddal, a Fradi csak harmadik, de legalább sorozatban harmadszor behúzza a Magyar Kupát. Az Európa-liga 2. selejtezőkörében 3–7-es összesítéssel kiesés a dán Midtjylland ellen.

2018: két ponttal lemarad a Fradi a Vidi mögött az aranyéremről, a kupagyőzelem sincs meg, és az Európa-liga első selejtezőkörében elbukik a csapat a Maccabi Tel-Aviv ellen. Dollt kikezdik a nézők, zúg a „Doll, takarodj!", ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Váltani kell, 2018. augusztus 21-én menesztik a német mestert.

Biztos, hogy nem. Amióta Rebrov a vezetőedző, mindig a Fradi a bajnok. Tavaly a BL selejtezőjében kettős győzelem a Ludogorec ellen, 4–2-vel búcsúztatják a Vallettát, a 3. körben azonban a Dinamo Zagreb a pesti 0–4-gyel megálljt parancsol. A folytatás az Európa-liga csoportkörében, az utolsó fordulóban is van még esély a kieséses szakaszba jutásra, de a Ludogorec elleni döntetlen csak a harmadik helyhez elég.

És most a reváns a Dinamo Zagreb ellen, ott áll a Fradi a BL-csoportkör kapujában, beteljesülés előtt Kubatov álma.

Azt nem tudom megítélni, hogy ennél rövidebb idő alatt, mint a kilenc év, el lehetett-e volna jutni a csoportkör kapujáig, de a legnagyobbaknak, a leggazdagabbaknak, a Manchester Citynek és a Paris Saint-Germainnek sem megy gyorsabban. Ami ugyanis nekik a BL-győzelem, az a Fradinak a BL-csoportkör. És még ezek a milliárdos klubok sem jutottak el odáig. Nagyon úgy néz ki, hogy ebben a folyamatban nem lehet lépcsőfokokat átugrani – állapította meg az Indexnek Dénes Ferenc sportközgazdász. – Kilenc, tíz évvel ezelőtt a magyar futball még sajátos állapotban volt. Nem voltak modern stadionok. Én visszamennék 2010-ig, Csányi Sándor MLSZ-elnökké választásáig. Neki elévülhetetlen érdemei vannak a pozitív folyamatok beindulásában, ha Csányi uralomra jutásával nem változik meg a magyar futball általános környezete, akkor vélhetően a Fradi sem tartana most itt.

Kimondva, kimondatlanul arról van itt szó, hogy létezik ez a magyar államkapitalista sportmodell; az állam tolja be a pénzt a futballba, és ebből magán-futballtársaságok valamilyen módon profitálnak.

Ez lényeges eleme ennek a modellnek, kellett egy külső erőforrás, amit a magyar piac nem tudott biztosítani, és szerintem a mai napig sem tud. Ez, hogy tizenkét profi csapat működik Magyarországon az NB I.-ben, valamennyi játákosa jól fizetett, és mindegyik annyira erős, hogy nem kap ki 18–0-ra a Fraditól, nos, ez külső erőforrás bevonása nélkül elképzelhetetlen lenne ma Magyarországon. Ez egy fontos környezeti tényező. Ám ha ezt leszögezzük, és itt húzunk egy vonalat, akkor talán az egy Várszegi Gáboron kívül – de ebben sem vagyok biztos – nem láttam olyan szereplőt a magyar futballban, aki akkorát tudott volna alkotni, mint Kubatov Gábor. Garancsi István Videotonja is egy jól felépített, szakszerűen működtetett klub, de egészen más háttérrel. Azt a típusú érdeklődést, szurkolótábort, ami a Fradi iránt megnyilvánul, azt a Videoton, pontosabban most már a Mol Fehérvár FC nem tudja hozni. Ehhez Ferencvárosnak kell lenni, és Ferencváros csak egy van ebben az országban. Ezt a klubot, ezt a márkát, ezt a brandet Kubatovék nagyszerűen felépítették, ez a Fradi nagyon rendben van.

Dénes szerint azt sem érdemes a Fradi-vezetés szemére vetni, hogy Dibuszt, Lovrencsicset és Sigért leszámítva nincsenek magyar játékosok a csapatban.

A klubfutballban mindez nem releváns. Az Arsenal-szurkolót sem érdekli, hogy hány angol játékos rúgja a labdát az »ágyúsoknál« – folytatta a sportközgazdász. – A Fradi vezetőit egy pillanatig sem érdekelte, hogy részesül-e a klub a húsz éven aluli játékosok szerepeltetéséért járó pénzből. Csak egy a fontos: Ferencváros–Dinamo Zagreb 2–1. És most, hogy ott áll a BL-csoportkör kapujában a Fradi, és be is lép rajta, mindjárt ötmilliárd forintot kap az UEFA-tól. Majdnem meg tudja duplázni a büdzséjét. Kit érdekel ilyenkor az a rongyos pármillió forint, ami a húsz éven aluliak szerepeltetéséért jár.