Kétszeres orosz bajnok csatárral erősít a Fradi a Bajnokok Ligájára

Péntek délután jelentette be a Ferencvárosi Torna Club, hogy leszerződtette a szlovák válogatott Róbert Makot, aki korábban a német élvonalbeli Nünbergben, a Zenit Szentpétervárban és a PAOK-ban is játszott. A Zenittel kétszer is megnyerte az orosz bajnokságot. Sőt megnyerte az Orosz Kupát, Szuperkupa-győztes, és a Görög Kupát is sikerült elhódítania a PAOK-kal.

Mak 2013-ban játszott először a szlovák válogatottban, játszott a 2016-os Európa-bajnokságon. Eddig 12 gólt szerzett. Ő az FTC hetedik nyári szerzeménye az idén. A zöld-fehérek korábban megszerezték Oleksandr Zubkov játékjogát, illetve átigazolták Bogdán Ádámot, Myrto Uzunit, Aissa Laidounit, Adnan Kovacevicet és Roko Baturinát is.

Mak szélső, de eddigi pályája során több poszton is megfordult. A legtöbbször a pálya valamelyik szélén tűnt fel, de centerként és csatárként is hatékonynak bizonyult – írja róla honlapján a klub.

A csapat részletes bemutatást is közölt a 29 éves szélsőről:

Kezdeti évek

Róbert Mak Pozsonyban született 1991. március 8-án. A helyi klubnál, a Slovannál tanulta meg a labdarúgás alapjait, 2004-ben, 13 évesen viszont külföldre került, a világhírű Manchester City akadémiájának növendéke lett. A következő négy évben végigjárta a különböző ifjúsági csapatokat, 2008-ban tagja volt az ifjúsági FA Kupát (az angol nemzeti kupasorozat) megnyerő együttesnek.

1. FC Nürnberg

Róbert Mak felnőttként a német élvonalbeli 1. FC Nürnberg színeiben lépett pályára először 2010 augusztusában, 19 évesen. Négy szezont töltött a nürnbergieknél, 80 Bundesliga-mérkőzésen nyolc gólt szerzett és hét gólpasszt osztott ki. A lengyel Legia Varsó és a görög PAOK versengett érte, végül utóbbi lett a befutó.

PAOK

A görög szerződés szintlépést jelentett Mak karrierjében, ugyanis a PAOK futballistájaként töltött első időszakában (2014–2016) kétszer is szerepelt az UEFA Európa Liga csoportkörében. Sőt: 2015 őszén idegenben és otthon is gólt szerzett a Borussia Dortmund ellen. Mak 2016-ban a szlovák csapat tagjaként részt vett a franciaországi Európa-bajnokságon, majd azt követően átszerződött az orosz liga meghatározó egyesületéhez, a Zenit Szentpétervárhoz. Az akkor 25 éves Makért 3,5 millió eurót fizetett a Zenit.