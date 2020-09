A Tampa Bay Lightning hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a New York Islanders csapatát, és 4-2-es összesítéssel bejutott az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) döntőjébe. A Tampa már az előző összecsapáson is lezárhatta volna a csatát, azonban akkor kétszeri hosszabbításban kikapott. Most a 74. percben dőlt el a párharc: Barclay Goodrow kapu mögül visszatett korongját Anthony Cirelli úgy ütötte a kapuba, hogy a korong a jobb kapuvasról Varlamov bal sarkára, onnan pedig a gólvonal mögé csúszott. Varlamov, a New York Islanders kapusa 46, míg honfitársa, a Tampa Bay hálóőre, Vaszilevszkij 26 lövést hárított.

A 2015 után ismét döntős Tampa a Dallas Starsszal vívja a finálét. A párharc a Stanley Kupáért magyar idő szerint vasárnap hajnalban kezdődik.