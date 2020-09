A 22 éves Tadej Pogacar az utolsó előtti szakaszon dolgozta le 57 másodperces hátrányát Primoz Rogliccsal szemben és nyerte meg a versenyt. Már csak arra kell figyelnie, hogy célba érjen a zárószakaszon.

Szlovén harc a sárga trikóért

Pogacar a mindent eldöntő időfutam hajrájával ütötte ki a nyeregből a szintén szlovén Roglicot. Ezzel Pogacar lett minden idők második legfiatalabb Tour-győztese. Nem lesz egyszerű utolérni a rekordert, ugyanis a rekordot a francia Henri Cornet állította be 1904-ben, amikor néhány nap híján 20 évesen diadalmaskodott.

A hét elején ünnepelte 22. születésnapját a szlovén versenyző, aki 57 másodperces hátránnyal vágott neki a Lure és La Planche des Belles Filles közötti 36,2 kilométernek. A szakasz utolsó közel hat kilométere rendkívül meredek emelkedő volt, de a szlovén bringás 1:56 perccel gyorsabbnak bizonyult éllovas honfitársánál, így 59 másodperces előnnyel átvette az összetett első helyezettjének járó sárga trikót.

A hegymenet kezdetekor Pogacar még egyetlen másodperccel ugyan de le volt maradva a 2017-es Giro d'Italia-győztestől a holland Tom Dumoulintől, de a tavalyi Vuelta de Espana bajnokát, a sárgatrikós Roglicot már ekkor 36 másodperccel előzte, azaz hátránya több mint felét már ledolgozta. Felfele a lejtőn egész egyszerűen ellenállhatatlan volt, szinte extázisban tekert az élete első Tourján szereplő bringás, így a cél vonalon áthaladva előnye már majdnem másfél perccel nagyobb volt Dumoulinnal és közel kettővel Rogliccal szemben. A szakaszon az ausztrál Richie Porte lett a harmadik, aki így összetettben is feljött harmadiknak.

Igazán sikeres napja volt a fiatal szlovénnek, aki a tavalyi spanyol versenyen robbant be az élvonalba ugyanis a sárga trikón felül felül megszerezte a hegyi pontversenyben élen állónak járó pöttyös trikót is, ugyanis a célba vezető emelkedőn is ő volt a leggyorsabb. A legjobb 26 éven aluli kerekesnek járó fehér trikóért zajló versenyben már a szombati etap előtt is hatalmas fölénnyel vezetett. Ez a triplázás legutoljára közel ötven évvel ezelőtt, 1972-ben sikerült a legendás belga Eddy Merckxnek sikerült legalább három trikót nyernie.

Vasárnap már csak célba kell érnie ahhoz, hogy hivatalosan is ő legyen a 2020-as Tour de France győztese. A zárószakasz hagyományosan is a győztese ünnepléséről szól és pezsgőzéssel telik. Amikor leintik, az UAE Emirates bringása lesz minden idők második legfiatalabb győztese. A rekordot a francia Henri Cornet tartja 1904 óta, amikor 19 évesen és 352 naposan diadalmaskodott.

A vasárnapi futam, Mantes-la-Jolie és Párizs közötti 122 kilométeres távjával zárul a 3470 kilométeres viadal, amelynek utolsó befutója hagyományosan Champs-Élysées-n lesz.

Eredmények

20. szakasz, Lure-La Planche des Belles Filles, 36,2 km, egyéni időfutam:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates) 55:55 perc

2. Tom Dumoulin (holland, Jumbo-Visma) 1:21 perc hátrány

3. Richie Porte (ausztrál, Trek-Segafredo) azonos idővel

... 5. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 1:56 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 84:26:33 óra

2. Roglic 59 mp hátrány

3. Porte 3:30 perc hátrány

A hagyományosan júliusban rendezett körversenyt a koronavírus-járvány miatt rendezték ebben a szokatlan időpontban, de még így is az idei első háromhetes viadal, mivel a szintén halasztott, általában májusi Giro d'Italia csak októberben lesz, és azt követi, részben átfedéssel a Vuelta a Espana.