Wladár: Ha a kihívóm győz, lesznek, akik azonnal elhagyják az országot

Biztos, hogy okos ötlet volt kitűzni ezt a közgyűlést? Most izgulhat, hogy újraválasztják-e…

Nem vagyok egy önjelölt, egocentrikus fickó. Engem mindig megtalálnak a feladatok. Annak idején, 2017-ben is megtaláltak, mert valakik úgy gondolták, hogy én lehetek a szövetségben a rend és a béke, az átláthatóság letéteményese. Egy nagyon rossz hírű szövetséget kellett átvennem, és bíztak bennem. Az elmúlt három évben tényleg nagyon jó dolgokat tettünk le az asztalra. Itt van ez a hat világesemény, amit 2018-ban és 2019-ben megrendeztünk, továbbá az Úszó Nemzet program, a sportolói bizottság megerősítése. A versenyrendszert átalakítottuk, végre van sportegészségügy, van Olimpiai Bajnokok Testülete, a sportolói bizottságok most már beleszólhatnak a csapatkijelölésbe, részt vehetnek az edzőbizottsági megbeszéléseken, a Gerevich-pénzek elosztásában. Nem tudnak olyat kérni, ami ne teljesülne. Gyurta Dani, a sportolói bizottság vezetője leírta a jelentésében, hogy „Wladár az az ember, akit mindig fel lehet hívni, és mindig segíteni fog”. 2019-ben csend és nyugalom volt a magyar úszósportban, még csak össze sem kellett hívni a bizottságot, nyugodtan készülhettek a versenyzők Kvangdzsura és az őszi versenyekre. Ez van a bizottság jelentésében. Napi 12-13 órát dolgoztunk. Ha akkora lenne a baj, ahogy azt most az ellenfeleink állítják, miért nem tudunk róla? Miért hallgatott mindenki?

Tényleg nem érzékeltük, hogy baj lenne.

Egy versenyző megítélése nem az elvégzett munkától, hanem az eredménytől függ. Az, hogy Milák nyolc, Rasovszky 25 kilométert edz naponta, senkit sem érdekel, csak az érmeik. Az úszósportot is az eredményei minősítik. És sikeresek voltunk, medencében és parton egyaránt. 2019-ben a kvangdzsui vb-n öt aranyérem, 2018-ban a glasgow-i Eb-n 6 arany, 4 ezüst, 2 bronz. Az egyéb viadalokról nem is beszélve. Azt a csődtömeget, amit az elődeinktől 2017-ben átvettünk – pedofilügyek, nemi erőszak, satöbbi… –, azokat magunk mögött hagytuk. Az utóbbi három évben nem voltak úgynevezett ügyek. És a válaszom az eredeti kérdésre: azért kértünk meghosszabbított mandátumot, mivel azt gondoltuk, hogy jól tesszük a dolgunkat, hogy élvezzük a kormányzati támogatást, viszont a hosszú távú, nagyszabású programjainkhoz több időre van szükség a Covid-mizéria és a pocsékba ment 2020-as év miatt. Elültettük a fát, az gyökeret eresztett, de szeretnénk látni, hogy a gyümölcs milyen lesz!

Amikor kitűzték a tisztújító közgyűlés időpontját, gondoltak arra, hogy lesz ellenjelölt?

Nem számítottunk rá.

Ennek tudatában, megint így cselekedne?

Igen. Azért, amit elmondtam. És ha úgy érzi a tagság, hogy amit tettünk, az kevés volt, és erősebb az ígéret a letett eredményeknél, akkor lelkük rajta! Én nem magamat féltem, én a magyar úszókat féltem, a Magyar Úszó Szövetséget féltem. Verrasztó Dávid azt mondta, ha a kihívóm győz, ő aznap beül a kocsijába, kimegy Bécsbe, és ott folytatja Fehérvári Balázsnál. Másoktól is kaptam hasonló visszajelzést. A sportolók és a klubok túlnyomó többsége mögöttem áll. Azt elmondtam, hogy azért mondtunk most le, mert a csapatommal együtt szeretnénk végigvinni a hosszú távú programokat, folytatni a megkezdett munkát. Kifejezetten jól állunk az oktatói licenc ügyében, aminek lényege, hogy végre olyan oktatók foglalkozzanak a gyerekekkel, akik értenek is ehhez. Az Úszó Nemzet programot is szeretnénk tartalommal megtölteni, hogy tényleg minden gyermek megtanuljon úszni, és megépülhessen a 42 tanuszoda az ország legkülönbözőbb pontjain. De leginkább azért, mert a Covid kapcsán olyan feladataink vannak, hogy miként tudjuk ezt a 130-140 tagszervezetet életben tartani. Ötezer versenyző négy hónapig vízfelület nélkül maradt. Nem volt lehetséges a mindennapos edzés. Hetven napja utasítottam a régióvezetőket, hogy mérjék fel az országos rendszert, a lemorzsolódást – mert van lemorzsolódás, sajnos –, az árak emelkedését. Négy szín van: fekete, piros, sárga, zöld. A piros és a fekete a rossz, sajnos, ezek közül fájdalmasan sok van. Az úszósport igencsak megsínylette a járványt. Leadtuk ezt az állapotfelmérést az államtitkárságnak, mert ezeknek a problémáknak a megoldása közös fellépést és érdekérvényesítést igényel.

Az ISL-sorozat befogadása kinek jó? Már természetesen Hosszú Katinkát és az Iron Teamet leszámítva.

Az ISL nyilvánvalóan nem FINA-barát kezdeményezés. De én meg versenyzőpárti elnök vagyok. És azt látni kell, hogy versenyezni muszáj – ezért is rendeztük a világon elsőként meg a Négy Nemzet Versenyét júliusban. Bízom benne, hogy hamarosan csillapodik az ISL és a FINA közötti feszültség, én is próbálok közvetíteni a felek között. Ugyanakkor gondokat is okozott a versenyek befogadása, mert az ISL miatt a Duna Arénában edző 500 gyereket valahová el kellett helyeznünk, és ez súlyos milliókba kerül. Nehéz kérdés. A versenyek után mindenki okos lesz. Meg a vasárnapi közgyűlés után is…

(Borítókép: Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke – MTI Fotó: Czeglédi Zsolt)