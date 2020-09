Van egy szemüveges, szürke melegítőt viselő, enyhén kopaszodó, már nem túl fiatal férfi Wetherbyben, aki naponta kétszer gyalog bejárja a lakása és a Thorp Arch, a Leeds United edzőközpontja közötti öt kilométeres távot. Kilép a picinyke házikója ajtaján, hátán hátizsákkal, fülében fülhallgatóval, és ötven percet gyalogol, amíg meg nem érkezik a munkahelyére. Közben megállítja egy-egy autós, felkínálva neki, hogy elviszi Thorp Archig, de ő mindig udvariasan visszautasítja, azzal, hogy szeret sétálni. (Húsz évvel korábban még mindig futva tette meg a lakása és a stadion közötti távolságot, de hát hatvanöt évesen már ne futkározzon az ember.) Amikor régen megkérdezték tőle, hogy miért fut, így felelt:

Azért az örömért futok, amit akkor érzek, amikor befejezem a futást.

A gyalogút különben is szaggatott, sokat kérnek tőle autogramot vagy készítenének vele egy szelfit, és a szemüveges férfiú senkit sem küld el, így aztán sokszor egyórásra nyúlik a rendes körülmények között alig ötvenperces séta.

Marcelo Bielsa – mert természetesen ő ez a hangsúlyozottan hétköznapi külsejű és életstílusú, de cseppet sem hétköznapi úr – mára hős lett Leedsben, a nagyvilágban pedig elképesztő kultusszal és rajongói táborral rendelkező futballedző. Az Elland Roadon a népszerűsége azzal a Billy Bremnerével vetekszik, akinek 1996 óta szobra áll a stadion előtt, és ez nem is csoda, hiszen Messi földije – Bielsa is rosariói – másfél évtized után visszavezette a Premier League-be a veretes hagyományokkal rendelkező klubot.

Taktikai értekezlet a Costa Coffee-ban

Bielsa nap mint nap a helyi Morrisons szupermarketben vásárol, többnyire olcsó konzerveket, ezekből főz otthonában, egy törpe méretű „nagymamaházban”, ahogy ő nevezi, és ahová abból a luxusszállodából költözött, amit a klub bérelt neki. Bár úgy hírlik, évi hatmillió fontos szerződést kötött a Leedsszel, a földi hívságokkal és az anyagiakkal nem nagyon törődik a Maestro. Ha néha mégis étteremben étkezik, akkor a helyi Sant Angelo nevű olasz kifőzdében költi el egyszerű ebédjét.

Mielőtt leszerződött a Unitedhez 2018 nyarán, a klub vezérkara, Andrea Radrizzani elnökkel és többségi tulajdonossal az élen elutazott Buenos Airesbe, győzködni az akkor még ingadozó Bielsát. Az Őrültnek – mert, mint köztudott, El Loco a beceneve – az első dolga az volt, hogy sorolja a feltételeit: konyhát és kis hálófülkét kialakítani Thorp Arch-ban az edzői szoba mellett, hogy legyen hol aludni az éjszakába nyúló meccselemzések közben és után, a játékosoknak pedig rendezzenek be egy biliárdszobát, és helyezzenek el PlayStation videójátékokat, hogy legyen, ami elvonja a figyelmüket a mérkőzések stresszhelyzetéről. Az uszodát is ki kellett bővíteni a kondiedzések miatt, és még egy fahasábokkal táplált kandallót is berakatott, hogy mi célból, az a mai napig nem derült ki... Ugye, említettük, hogy mi a beceneve.

Az anyagi kondíciók, a fizetés csak ezek után kerültek szóba...

Miután megegyeztek, és leszerződött, Bielsát az ötcsillagos Rudding Park Hotelben helyezték el, de egy hét után elunta magát a luxuskörnyezetben – akárcsak korábban José Mourinho a Chelsea-nél –, és új lakás keresésére indult. Meg is találta a maga ki „nagymama-házikóját”, ami egy első emeleti lakás volt egy üzlethelyiség fölött. És bár hatmillió fontot keres egy évben, Bielsa két héten át alkudozott a háziúrral, mire ki tudta erőszakolni az alacsonyabb lakbért...

Bár többen is látták Bielsát egy Volkswagen kereskedés környékén bóklászni, kiderült, hogy csak egy haverjának keresett autót, ő maga inkább gyalogol. Törzshelye a helyi Costa Coffé kávézó, ahol rendszeresen összejön edzői stábja tagjaival, megbeszélni a következő meccs taktikáját és elemezni az elmúlt találkozók tapasztalatait.

Bielsa szerénysége közmondásos. Tavaly egy német újságíró megjegyezte, hogy Bielsa bárhová megy, mindenütt sikerek szegélyezik az útját. Ő azonban közbevágott.

Először is szögezzük le: nem vagyok egy sikeres edző. Inkább az ellenkezője. Az egyik első dolog, amit hall, amikor az emberek rólam beszélnek, a trófeák hiánya. És ezt ellenőrizheti is, mert ez az igazság.

Ez persze nincs teljesen így, hiszen Bielsa vezetésével 2004-ben Argentína megnyerte az athéni olimpiát, a Newell's Old Boys és a Vélez Sarsfield csapatával argentin bajnok volt, s a Leedsszel 2020-ban megnyerte a Championshipet. Viszont az is igaz, hogy az Athletic Bilbaótól, az Olympique Marseille-től, a Laziótól és a Lille-től is viharos körülmények között távozott.

Nem mindenki tudja, hogy az Őrült 1995-1996-ban Marco Rossi, a jelenlegi magyar szövetségi kapitány edzője volt a mexikóvárosi América csapatánál, és Rossi a mai napig élete legkedvesebb, leginspirálóbb emlékei között emlegeti a Bielsával töltött idényt.

De nemcsak a mi olaszunk csodálja Bielsát. Howard Wilkinson, a klub legendás menedzsere, aki mindmáig angol bajnoki címére vezette a csapatot még 1992-ben – egy évvel a Premier League bevezetése előtt, amikor még First Division volt a bajnokság neve –, áradozik utódjáról.

Imádom Bielsát, mert merészel másmilyen lenni, mint a többi menedzser – mondja Wilkinson. – Érvényes ez a szakmai és a magánéletbeli viselkedésére is. Félelmetes a hite abban, amit csinál, és az még félelmetesebb, ahogy meg tudja fertőzni a vele dolgozókat. Bárhol dolgozik, mindenütt azonnal a követői lesznek a munkatársai.Ha énekes lenne, ő lenne Frank Sinatra – mert mindent a maga módján csinál. Viszont, Sinatrával ellentétben, nem hinném, hogy bármit is megbánt volna – célzott Wilkinson Sinatra legendás slágerére, a My Way-re.

Bielsa népszerűsége azok után, hogy a nyáron 16 év után a Premier League-be vezette csapatot, az egekbe szökött. Olyannyira, hogy július 18-án a városi tanács átkeresztelte a Trinity Leeds és a Commercial Streetet összekötő utcán Marcelo Bielsa Way-re. De ez még nem elég, egy Tony Clark nevű leedsi szobrászművész életnagyságű bronzszoborba mintázta Bielsa alakját, amit a Championship megnyerése után a parádén körbevittek a városon. A szobrot végül sorsolás útján kapta meg az egyik szurkoló azok közül, akik a műalkotás kicsinyített másából vásároltak egy jótékonysági akció keretében.

Hát, itt tart most Bielsa és a Leeds United két forduló elteltével. Előbb 4-3-ra kikapott a csapat az Anfielden a bajnok Liverpooltól, de úgy, hogy csak két perc és egy Mohamed Szalah-büntető választotta el az együttest a bravúros pontszerzéstől. Majd aztán egy másik 4-3, de ez már otthon, az Elland Roadon a Fulham ellen, és ez győzelem volt, nem vereség. Két meccs, tizennégy gól – ebben minden benne van, ami Bielsa filozófiáját jellemzi.

Teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél – állítja. – Mi mindig győzelemre játszunk.

Ez Bielsa mindenkori csapatának a nagy erénye is. Meg a hátránya. Ugyanis azt mondják, a Bielsa-csapatok csak egyféleképpen tudnak futballozni. Kivont karddal előre!

Hogy ez hátrány-e vagy előny, az vasárnap kiderül a Sheffield United otthonában. Annál a csapatnál, amely 2019-ben elütötte a Leeds Unitedet a feljutástól a Premier League-be.

(Borítókép: Marcelo Bielsa megérkezik egy mérkőzésre 2019. augusztus 21-én. Fotó: George Wood / Getty Images)