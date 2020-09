Visszavonul Torghelle Sándor

Bejelentette visszavonulását Torghelle Sándor 42-szeres válogatott labdarúgó - adta hírül az MTI.

Összességében nem volt olyan nehéz meghozni ezt a döntést"

- nyilatkozta az M1-en a korábbi válogatott. Elárulta a sportoló, hogy, tavasszal, a koronavírus-járvány miatti kényszerszünetben már megfordult a fejében, hogy abbahagyja profi karrierjét. Sokat gondolkodott, és amikor lejárt a szerződése a másodosztályú Vasasnál, akkor el is döntötte voltak még ajánlatai.

Húsz évvel ezelőtt a Budapest Honvédnál lett profi labdarúgó, később az MTK-t és a Videoton játékosa is volt. Több külföldi csapatot is megjárt, játszott az angol Crystal Palace, a görög Panathinaikosz, illetve a PAOK Szaloniki, valamint a német Carl Zeiss Jena, FC Augsburg és Fortuna Düsseldorf csapatában is. A magyar válogatottban 2004 és 2010 között 42 mérkőzésen 11 gólt szerzett. Betalált a brazilok és az argentinok kapujába. Talán a legemlékezetesebb mérkőzése a 2004-es német válogatott elleni győzelem, amikor Kaiserslauternben az ő duplájával nyerte meg 2-0-ra a hazánk válogatottja a barátságos meccset.

Ha valaki azt mondja, hogy ilyen lesz a pályafutásom, azonnal vittem volna egy tollat, és aláírom azt a papírt. Elégedett lehetek, hiszen játszottam külföldön, illetve a válogatottban, és jó eredményeket értem el. Nincs hiányérzetem, bár nagyon sokan kritikusak voltak velem szemben.

– mondta a visszavonult labdarúgó, mindenki Sanyija.

A 38 éves labdarúgó leszögezte, mindenképpen a sportágban akar maradni, ám azt még nem tudja, hogy milyen szinten. Az utánpótlás képzés mellett a felnőtt labdarúgás is érdekes számára, ott is meg akarja méretni magát. Négy és fél évvel ezelőtt kezdte az edzői licencek megszerzését, és már C-, B- és A-diplomával is rendelkezik.

Tudatosan próbáltam felépíteni magamat, de még nagyon sokat kell még tanulnom, hogy jó szakember legyek. A papír megvan, most jön a munka érdemi része.

– foglalta össze Torghelle Sándor.