A Bayern München nyerte a Német labdarúgó-szuperkupát

A német Bundesliga két élcsapata a bajnok Bayern München és a Borussia Dortmund játszotta a 2020-as Német-labdarúgó Szuperkupát. Több szempontból is rendhagyó volt az Allianz Arenában rendezett mérkőzés. A koronavírus járvány miatt nézők nélkül kellett lejátszani az összecsapást, illetve mivel a Bayern nyerte idén a bajnokságot és a kupát is, ezért a német pontvadászat második helyezettje lett az ellenfele.

A vezetést a hazai csapat szerezte meg a 18. percben Corenton Corisso találatával (1-0), majd Thomas Müller növelte a bajorok előnyét a 32. percben (2-0). A Dortmund szépíteni tudott az első félidő végén, a német válogatott Julian Brandt a 38. percben szerzett gólt csapatának, így 2-1-es Bayern vezetéssel zárták a csapatok az első félidőt.

A második játékrész elején a fiatal holland támadó, Erling Braut Håland egyenlített (2-2). A Dortmund a vezetést is megszerezhette volna a 60. percben, azonban Manuel Neuer óriási bravúrt mutatott be. A végeredményt a 82. percben Joshua Kimmich állította be, amikor előbb labdát szerzet, majd azt némi szerencsével a Dortmund kapujába juttatta (3-2).

Német labdarúgó-szuperkupa

Végeredmény:

Bayern München - Borussia Dortmund 3-2 (2-1)