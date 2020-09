Németh Lászlótól tanulta a szakmát az NBA legjobb edzője

Nick Nurse neve fogalom Torontóban, sőt, egész Kanadában, de túlzás nélkül mondhatjuk, az NBA arisztokratái körében is. Az 53 éves iowai születésű kosárlabdaedző tavaly bajnoki címre vezette a Toronto Raptors csapatát, idén megválasztották a ligában az év edzőjének, és bár most nem került nagydöntőbe a franchise, a finálé előtt álló 2019–2020-as kiírásban is nagyot alakított a Kawhi Leonardöt elveszítő dinoszauruszokkal.