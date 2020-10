A Bajnokok Ligája csoportkörében is a Groupama Arénában játssza a hazai mérkőzéseit a Ferencváros. A 190 milliárd forintért épített Puskás arénában most kezdték el gyepszőnyeg cseréjét, és nem lesz kész a Ferencváros BL-csoportkörös mérkőzéseire – írja a Nemzeti Sport Online.

A klub felvette a kapcsolatot a Puskás Arénával, amely értesítette a Ferencvárost, hogy technikai okokból nem tudja stadionban játszani a BL-mérkőzéseit a klub.

A 444 szúrta ki az NSO korábbi riportjából, hogy mi lehet a technikai ok. Mint a Szobaszőnyeg: Neuerék előtt mi is pályára léptünk a Puskásban címmel közölt írásból derül ki, hogy a Puskás Arénában évente gyepesíteni kell. A hibrid műfű-élőfű cseréje most vált esedékessé, öt hétig tart majd. A stadionban eddig öt mérkőzést játszottak le: az Uruguay elleni avató stadion avató mérkőzést , a Magyar Kupa döntőt, az U21-es válogatott előkészületi meccsét, a felnőtt válogatott Oroszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést és a múlt heti Szuperkupa-meccset.

A magyar bajnok Ferencváros 25 év után tér vissza a BL főtáblára. A negyedik kalapból érkezve várja a sorsolást és a csoportkörös riválisait.

(Borítókép: A Puskás Aréna 2019. november 18-án.

MTI/Szigetváry Zsolt)