Fucsovics az Indexnek: Talán még soha nem voltam mentálisan ennyire erős

Danyiil Medvegyev után a világranglista 44. helyén álló Albert Ramost is legyőzte. Kirobbanó formában van.

Igen! Úgy érzem, mind mentálisan, mind fizikailag jó formában érkeztem Párizsba. Komoly célokat tűztem ki magam elé, így próbálok a lehető legjobb eredménnyel hazatérni. Erős vagyok, bízom magamban, a tudásomban, és az elvégzett munkában.

Látva az utóbbi mérkőzéseit, valóban úgy tűnik, hogy mentálisan is remek állapotban van.

Gyakran hallom, hogy a tudásom alapján jobb helyezést érdemelnék a világranglistán. Érettnek érzem magam ahhoz, hogy megfeleljek a magasabb elvárásoknak. Tiszta a fejem, nem aggasztanak külső tényezők, maximálisan bízom az edzőimben, így könnyebb jó eredményt elérni. Talán még soha nem voltam mentálisan ennyire erős.

Thiago Monteirón át vezet az út a nyolcaddöntőbe. Eddig egyszer találkoztak, tavaly Münchenben salak pályás versenyen sikerült legyőznie. A brazil eddig szettet sem vesztett a Roland Garroson. Mi kell ahhoz, hogy megtörje a lendületét?

Minden jel arra mutat, hogy én vagyok a mérkőzés esélyese, azonban itt, a Garroson nincsenek előre lefutott meccsek. Biztos vagyok benne, hogy kemény küzdelem vár rám, de szeretném újra én győztesként elhagyni a pályát. Ha mégsem így lenne, akkor higgyék el, Thiago nem érdemtelenül jut tovább.

A francia nyílt teniszbajnokságon először jutott be a harmadik körbe, de Grand Slam-tornán szerepelt már negyedik fordulóban is. Mennyire motoszkál a fejében, hogy túlszárnyalja most ezt is?

Nem lehet más célom! Szeretem Párizst, de inkább otthon lennék, ha nem lenne itt dolgom. Maradok, ameddig csak tudok.

Október eleje van, normál esetben ilyenkor már nem nagyon rendeznek salak pályás tornákat. Nehéz volt megbarátkozni a körülményekkel? Befolyásoló tényező egyáltalán a borítás és az időjárás?

Sokan panaszkodnak a jelenlegi körülményekre. Hideg, eső, nehéz labda. Én próbálom kizárni a külső körülményeket és próbálok csak a feladatra koncentrálni. Többé-kevésbé sikerül is. Minden versenyen más körülmények várnak. Megszoktam már. Egyébként sem lennék előrébb, ha nyafognék. Jó magyar mondás szerint: abból főzzünk, amink van.

Mit tapasztal, mennyiben más a járványhelyzet kezelése Párizsban, mint New Yorkban a US Openen?

Gyakran kapok kérdéseket a járvánnyal kapcsolatban. Sajnos része lett az életünknek. Jelenleg a világ egyik legszervezettebb sporteseményén vagyok, ahol maximális biztonságban érzem magam. Így volt ez New Yorkban is, de ott talán kicsit jobb volt a feeling. Nem tudom igazán megfogalmazni hogy miért, de így érzem. Talán, ha még nyerek itt pár meccset, máshogy fogom érezni.

Illetve, ha már lehetőséget kaptam erre a beszélgetésre, szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a Fradinak a BL-csoportkörbe jutáshoz! Az ilyen sikerek számomra is inspirációt jelentenek.

(Borítókép: Clive Brunskill / Getty Images Hungary)