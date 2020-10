Elnézést, a Fradi a Puskásban fogadhatja a Barcát és a Juvét

A Ferencváros BL-csoportkörös meccseinek lehet-e helyszíne a Puskás Aréna?

Először is bocsánatkéréssel kell kezdenem, Kubatov Gábort is ezzel kerestem meg pénteken. Az apparátus egy napig nem állt a helyzet magaslatán, ezért kapott elsőre félrevezető információt a Ferencváros arról, hogy jöhet-e a Puskásba. Pénteken aztán tisztáztuk a helyzetet, személyesen egyeztettem az UEFA vezérigazgatójával, a Fradi és az MLSZ elnökével. A bürokrácia magától hajlik a mit miért nem működésre, én pedig jobban kedvelem a hogyan igen szemléletet. Megoldottuk, de egy napig feleslegesen borzoltuk a kedélyeket, elnézést kérek mindenkitől.

Akkor tehát Hajrá, Fradi a Puskásban?

A Puskás Aréna tárt kapukkal várja a Fradit. Az a javaslatunk a legjobb és legnépszerűbb magyar csapatnak, a Ferencvárosnak, hogy a Juventus és a Barcelona elleni BL-meccseket játssza a nemzeti arénában. Így háromszor annyi magyar szurkolhat a helyszínen a Fradinak a Groupamához képest.

Alapállapotban a fél ország Fradista, benne a Fürjes család is. E meccseken az egész az lesz, ez biztos.

Így lehetnek ott a legtöbben a stadionban. Ennek semmi akadálya nincs, a Fradi kérelmére az UEFA-nak kell rábólintania. Bízom benne, hogy az MLSZ támogatásával, különösen az UEFA-ban alelnöki feladatokat ellátó Csányi Sándor elnök úr segítségével ez megtörténik.

Mekkora költsége lenne ennek? Megérné a klubnak ott játszani?

A Fradinak a Juve és a Barca ellen a Puskásban játszani megéri, és az aréna sem jár rosszul. Egyetlen fillér adófizetői pénz, egyetlen fillér közpénz sem kell ehhez. A Covid-19 miatt a nagyon jól indult páholyértékesítés beleállt a földbe a Puskás Arénában. Ez most jól jön. A Fradinak tudunk annyi páholyt biztosítani, hogy minden, a páholy árát a Groupamában már évekre megfizető bérlő felár nélkül kapjon páholyt a Puskásban is. Természetesen megkapják a páholyukat a Puskás bérlői, és talán tizenötöt még értékesíthet is az Aréna mindkét meccsre – kereslet van, az biztos... A jegyárbevétel a Groupama háromszorosa lesz – ezek a meccsek bőven behozzák a rendezés költségét.

Valóban öt meccsenként kell cserélni a gyepszőnyeget?

A Puskás Aréna füve úgynevezett hibrid gyep. Természetes, vetett füvet kombinálnak stabilizáló, összetartó, egységes felületet és minőséget biztosító milliónyi műanyag szállal. Az eredmény nagyon stabil, nem kiszakadó, a pálya minden részén egységesen jó minőségű és a játékosoknak pálya miatti sérülésmentességet garantáló fű. Ezen a legjobb a játék. Ilyen gyep van a Real Madrid, az Arsenal, a Juventus, a Barcelona, a Manchester City, a Liverpool és a PSG otthonában és többek között a Wembley-ben is. Ennek rendeltetésszerű életciklusa egy év, ezért minden ilyen arénában évente öt héten át felújítják-kicserélik a gyepet. Ez történik a Puskásban is, idén ősszel mindenképp lett volna felújítás. Ahogyan lesz jövőre is.