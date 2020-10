Babati sem játszik a bolgárok ellen

A magyar labdarúgó-válogatott keretébe először meghívott Loic Nego szerint csak a taktikát követve lesznek képesek nyerni csütörtökön Bulgáriában az Európa-bajnoki pótselejtezőn.

A Mol Fehérvár FC francia származású játékosa a nemzeti csapat hétfői edzése előtt azt mondta: boldog volt, amikor Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta a válogatottba, és nagy megtiszteltetés lesz számára, ha pályára is léphet.

Nyilván nagy motivációt jelent, hogy kijutás esetén akár a világbajnok franciák ellen is pályára léphetnék, ugyanakkor egyelőre csak a csütörtöki mérkőzésre figyelek, én is, és a csapat is