A statisztikusok nemcsak azt derítették ki, hogy amióta Premier League a Premier League, még sohasem rajtolt négy győzelemmel a kisebbik liverpooli klub, az is kiderült, hogy a XIX. századig kell visszamenni hasonló bajnokiidény-kezdéshez. Mindenesetre az Everton vezeti a PL tabelláját – erről és az első négy forduló további őrült eredményeiről beszélgettünk Simon Evansszel, a Reuters futballszakírójával, aki – mellesleg – ezer szállal kötődik hazánkhoz, többek között egy magyar feleséggel is.

Először azt próbáltuk tisztázni, hogy van-e valami köze a koronavírus-járványnak a hihetetlen eredmények dömpingjéhez és ahhoz, hogy felborulni látszanak az évtizedek óta megcsontosodott erőviszonyok a világ legszínvonalasabb, legkeményebb bajnokságában.

Mindenképpen – mondta kollégánk, a vérmes Burnley-szurkoló. – Az előző idény és a 2020–2021-es szezon kevés híján összecsúszott, azoknak a csapatoknak, amelyek az utolsó pillanatig küzdöttek a Bajnokok Ligája- és az Európa-liga-pozíciókért, egyszerűen nem volt idejük a pihenésre. Gyakorlatilag elmaradt az előszezon, amely pedig az új csapat összeszoktatásának, kialakításának ideje. Rendes körülmények között. Ennek a két manchesteri csapat itta meg leginkább a levét.

Simon szerint azonban a pandémia egy másik velejárója legalább annyira „bekavart”. Nevezetesen a mérkőzések zárt kapus megrendezése, ami egyszerűen elvette a hazai pálya előnyét.

„Normális körülmények között, több tízezer hazai néző előtt aligha kapott volna ki 6-1-re az Old Traffordon a United a Tottenhamtól vagy a City a Leicestertől, majd rögtön utána a Leicester 3-0-ra a West Hamtől a King Power Stadionban. De ettől eltekintve is, ahogy egy neves sportpszichológus ismerősöm megjegyezte,

a nézők nélküli meccseknek olyan a hangulata, akár egy edzőmérkőzésnek.

Fotó: Simon Evans / Facebook

És a játékosok akaratlanul is belesimulnak ebbe a hangulattalanságba, és olyan hibákat követnek el, amiket ötvenezer néző előtt még véletlenül sem tennének. Például a tavalyi idényt hibátlanul végigfutballozó Virgil van Dijk, a Liverpool védelmének oszlopa. Aki egyelőre csak árnyéka önmagának, és óhatatlanul magával rántja védőtársát, Joe Gomezt. Ezek a tényezők is benne vannak a bajnok legutóbbi 7-2-es vereségében az Aston Villától.”

No de mi a magyarázat a Tottenham 6-1-es diadalmenetére az Old Traffordon? Hiszen José Mourinho legénysége tíz nap alatt öt mérkőzést volt kénytelen lejátszani, és éppen az őrjítő sorozat csattanója sikerült a leghangosabbra a Manchester United elleni 6-1-es győzelem képében.

„Ez most még megy, a szezon elején, amikor viszonylag frissek a csapatok – állítja Evans kolléga. – Februárban, de még inkább áprilisban már aligha menne. Sorolom a Spurs meccseit: szeptember 24., Európa-liga-selejtező az albán Shkendija otthonában, 3-1-es győzelem; szeptember 27., otthon 1-1 a Newcastle-lal a PL-ben; szeptember 29., 1-1 a Ligakupában a Chelsea-vel, tizenegyesekkel 5-4-es továbbjutás; október 1., 7-2 a Maccabi ellen Londonban, Európa-liga-selejtezőn; október 4., 6-1-es győzelem a Manchester United ellen az Old Traffordon a PL-ben. Elképesztő.

Szerintem a titok José Mourinho személye, a „Különleges” megfiatalodott, visszatért tizenöt évvel ezelőtti önmagához.

Magas tempójú futballt játszat a csapatával, sutba vágta az antifutballt, Harry Kane-t zseniális meglátással playmaker-szerepkörbe állította, miközben nem veszített a center a gólerejéből, Höjbjerg személyében pedig egy olyan romboló középpályást igazolt, aki szilárd tartást ad a csapatnak. Ebben a rendszerben nincs helye Dele Allinak, de Mourinho sohasem élt a nagy nevek bűvöletében.”

No de mi magyarázza a Liverpool legutóbbi kisiklását, a 7-2-es vereséget az Aston Villától?

Egyrészt semmi, mert ez szerintem egyszeri kisiklás, másrészt a kapusgondok. Alisson személyében Jürgen Klopp végre megtalálta azt a kapust, akire mindig is vágyott, a brazilnak azonban nincs megfelelő helyettese, ezért amikor megsérült, Adrián nem igazán tudta pótolni.

Zucker kommt zuletzt, mondhatnánk, de most nem a német Klopp következik, hanem egy olasz mágus, Carlo Ancelotti. Hogyan magyarázzuk az Everton káprázatos rajtját?

„Az egyszerűbb magyarázat egy név: James Rodríguez.

A 2014-es brazíliai világbajnokság MVP-je végre sokéves kallódás után megkapta a bizalmat, és él is vele egy olyan szerepkörben, ami manapság elvileg már nem is létezik: a 10-es irányító középpályás, a játékmester posztján. James azonban bebizonyította, hogy nincsenek divatos meg divatjamúlt taktikák, csak jó meg rossz futball, és amit ő játszik, az nagyon jó. Jamest egyébként Ancelotti mindenhová viszi magával, a Real Madridtól a Bayern Münchenen át Liverpool kék negyedéig. Az összetettebb magyarázat így hangzik:

Ancelotti a világ egyik legjobb menedzsere,

igazi olasz csapatot faragott az Evertonból, amely csodásan védekezik, miközben a kreativitását is megőrizte. Doucoure a Watfordból és Allan a Napoliból egyaránt telitalálat, Dominic Calvert-Lewin személyében pedig megtalálták azt a centert, akit három éve, Lukaku távozása óta kerestek. Ancelotti középcsatárát Filippo Inzaghihoz hasonlította, és tőle ez a dicséret non plus ultrája. Szóval remek a csapat. Azt mondom, dobogón végez az Everton.”

És vajon a Manchester United hol végez?

„Nem néznek ki jól a vörös ördögök. Solskjaer erősítési tervei nem jönnek be. Haalandot elvitte az orra elől a Dortmund, pedig a közös nyelv és a Molde-múlt szinte predesztinálta őket arra, hogy együtt folytassák. Jadon Sanchót sem sikerült elcsábítani a Borussiától, Jude Bellingham is Dortmundban kötött ki, pedig micsoda álomcsatársor lett volna Rashforddal és Greenwooddal, no meg Sanchóval.

Úgy tűnik, az Old Trafford egyre kevésbé csábító desztináció.

Az igazi probléma szerintem az, hogy a klub mindig ügyvédeket küld tárgyalni a leigazolni szánt játékosokhoz, akik remekül értenek a számokhoz és a paragrafusokhoz, viszont nincs meg a közös futballnyelv a kiszemeltekkel. Így aztán marad a 33 éves Cavani...”

Mindezek után ki lesz a bajnok, és kik lesznek a dobogósok?

Ha leülepszik a por, akkor mégiscsak a Liverpool és a Manchester City marad fönn, mert ennek a két csapatnak a legerősebb a kerete. Szerintem a Liverpool megvédi a címét a City előtt, és az Everton bejön harmadiknak, nagy harcban a Tottenhammel. A Chelsea a sötét ló, a két német, Werner és Havertz fantasztikus futballista, előbb-utóbb elkezdik termelni a gólokat.

Amíg pedig „leülepszik a por”, addig élvezzük minden idők legőrültebb angol bajnokságát. És utána is.



Borítókép: Carlo Ancelotti Fotó: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images