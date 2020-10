A közmédia tokiói tudósítójának riportja szerint a legendás korábbi középtávfutót csütörtöki látogatásán lenyűgözte az új aréna külső kialakítása, az öltözők és a lelátók minősége. Amint a sajtó képviselőinek elmondta, még sosem látott jobb atlétikai stadiont, és mindehhez azt is hozzátette, hogy hiszi, az olimpián világcsúcsok születnek a tokiói pályán.

Coe egyértelművé tette, hogy támogatja a nyári játékok jövő nyári megrendezését és szerinte a pandémia okozta bizonytalanság ellenére Japán képes biztonságos körülmények között lebonyolítani a versenyeket. Erre garancia a sportvezető szerint, hogy a szigetország már többször bizonyította korábban, miszerint körültekintő és alapos szervező.

A WA első embere a Tokió 2020 szervezőbizottságának vezetőivel is tárgyalt és betekintést kapott a játékok egyszerűsítésére és költségtakarékosabbá tételére kidolgozott 50 elemből álló tervbe, melyet szerdán mutattak be a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a rendezők. Eszerint például egyes helyszíneket a korábban tervezettnél visszafogottabban díszítik fel, csökkentik a látványos és drága ünnepségek számát, rövidebb lesz a fáklyaváltó útja, kevesebb VIP vendéget hívnak meg és összességében is kevesebben kapnak majd meghívót és ingyenes ellátást, egyúttal pedig a szervezői létszámot is a minimumon tartják.

A Reuters azt is kiemelte, Coe reményének adott hangot, hogy a felújított atlétikai stadion a közeli jövőben szabadtéri világbajnokságnak adhat otthont. Az olimpia szervezőbizottságának elnöke, Mori Josiro kijelentette, hogy szeretne majd erről tárgyalni Coe-val.

A szabadtéri vb-k közül egyelőre csupán a következő kettőnek van házigazdája: a 2021-ről 2022-re halasztott versenyt Eugene-ben rendezik, míg a 2023-as világbajnokságot Budapesten.

(MTI)