Csapatszellem, küzdeni tudás és egy csipetnyi szerencse

Ahogy korábban is, a játékosok küzdeni tudását, hozzáállását és a megtörhetetlen csapatszellemet emelte ki Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a szerbek ellen vasárnap aratott bravúros, 1–0-s győzelem után a Rajko Mitics Stadion sajtószobájában. Helyszíni jelentésünk.

Nagyon örülök az eredménynek, elégedett vagyok a teljesítménnyel. 65-70 percig gyorsabbak voltunk, agresszívabbak, mint a szerbek. Nagyon tetszett a letámadásunk. Szünet után már voltak nehézségeink. Lehet, hogy az első félidőben lebecsültek bennünket, de a másodikban már semmiképpen. Érdemes megnézni a játékosok nevét és értékét. Persze szerencsénk is volt, bár Holender Filip is rúghatott volna gólt óriási helyzetben, így megérdemeltük a győzelmet. Erre az eredményre és a játékosokra büszke vagyok, a magyar szurkolók is igazán büszkék lehetnek – a valódi magyar szurkolókra gondolok, akik mindig támogatják a csapatot, nem pedig azokra, akik folyton kritizálnak bennünket!

Ez a harmadik győzelmünk idegenben egymás után, mi ennek az oka? – kérdeztük a kapitányt.

A futballban sosincs egyetlen ok, de a legfontosabb a hozzáállás. Az én játékosaim focizni akarnak, nem csak védekezni vagy a rögzített helyzetekre várni. Már bátran merünk támadni! Az európai fociban az edzők között én csak egy senki vagyok, de a pressing, a fizikai kondíció, a győzni akarás, és persze a technika csodákra képes. Tudom, nem vagyunk egy súlycsoportban a szerbekkel, de ha a lelki és fizikai tényezőkben jobbak vagyunk, akkor nyerhetünk, ahogy ma is sikerült. Ismétlem, megérdemeltük a győzelmet, jóllehet a szerbeknek is volt két-három óriási helyzete és egy kapufája.

Egy szerb újságíró kérdése: mit jelent ez a győzelem, párosulva a Ferencváros sikerével, a magyar futballnak?

Köszönjük az elismerést – mondta Rossi. – A Fradi Szerhij Rebrovval fantasztikus utat jár be, régen nem volt ilyen, hogy magyar csapat bejutott volna a BL-csoportkörbe. Szeretnénk lemásolni a Ferencváros sikerét a válogatottal, ehhez le kell győznünk Izlandot november 12-én. Ne feledjük, hogy Izland feljebb áll a világranglistán, mint mi, de a saját közönségünk előtt fogunk játszani, és ez sokat számít. Sokat fejlődött az utóbbi években a magyar futball, amit a Ferencváros sikere is mutat.

Mit mondott Könyvesnek a meccs előtt, miért döntött úgy, hogy kezdeni fog?

Remélem, mindenki tisztában van azzal, hogy amióta én vagyok a kapitány, 45 000 kilométert utaztam az országban, hogy mindenkit jól megismerjek. Egyébként ma láthatták, ha Szalai Ádám nincs a pályán, mennyivel nehezebb a dolgunk. De vissza Norbihoz: ő igazi harcos, és nem véletlen, hogy én ilyen játékosokat hívok meg a válogatottba. Szerbiában született, és benne van ez a mentalitás, hogy sohasem adja fel. Megkérdeztem tőle, tíz napja gondolta-e volna, hogy Belgrádban győztes gólt rúg, és ő természetesen azt felelte, hogy dehogy gondolta.

Hiányzott Dzsudzsák, hiányzott Lovrencsics, hiányzott Korhut, viszont itt volt Kalmár, Könyves, Nego, Schäfer. Mi az idegenbeli sikerek titka?

Nagyon elszánt a csapat. A titok a csapatszellem. Tavaly novemberben kikaptunk Walestől, utána hosszú hónapokig nem találkozott a válogatott, de mindenki egyénileg képezte, fejlesztette magát. Ez is mutatja, hogy a másik titok a megfelelő hozzáállás. De két lábbal a földön kell maradnunk. Nem lett volna szenzáció, ha kikapunk a szerbektől. Moszkvában is Oroszország az esélyes. Ám követni kell szigorúan a taktikát, harcolni kell, és akkor ennek meglesz az eredménye. Persze mindig voltak és lesznek kritikusok, de ha így harcol és meccsről meccsre javul és fejlődik a csapat, akkor továbbra is emelt fővel jöhetünk le a pályáról.

Ljubisa Tumbakovics, a szerbek szövetségi kapitánya elismerte, hogy az első félidőben nem ugyanolyan akarással, motivációval játszott csapata, mint Oslóban, a norvégok elleni 2-1-es győzelem alkalmával. A második félidőben próbált erősíteni az együttes, de ez nem igazán sikerült. Persze az is közrejátszott, hogy sok játékosnak akart lehetőséget biztosítani. Novemberben biztosan kevesebb játékost fog forgatni. Nem jó érzés utolsónak lenni a csoportban, de most a cél a kvalifikáció az Európa-bajnokságra. Egyáltalán nem lepte meg Tumbakovicsot a magyarok jó játéka az első félidőben,

és cseppet sem becsülték le őket.

Egyik csapat sem játszott a legjobb összeállításban, de – ismételte a szakvezető –, egy pillanatig sem becsülték le az ellenfelünket.